Власти ФРГ впервые опубликовали список поставленных Украине вооружений

Власти ФРГ 21 июня впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок.

В частности, правительство Германии намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

Ранее, 14 июня, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что украинские военнослужащие в скором времени закончат обучение обращению с немецкими гаубицами, после чего орудия отправятся на Украину.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками». Киев же неоднократно критиковал Берлин в медлительности поставок оружия и недостаточного, по мнению Киева, объема помощи.

До этого, 18 мая, состоялся резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Ламбрехт. Немецкая газета Welt сообщала, что Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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