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Шольц заявил о продолжении поставок оружия Киеву

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sven Eckelkamp
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Германия продолжит поставлять Украине вооружение в координации с западными партнерами, при этом будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Об этом в среду, 8 июня, в ходе пресс-конференции заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«Мы осуществили много поставок, осуществим и другие поставки, в том числе тяжелое вооружение. <…> важно избегать прямой конфронтации НАТО и России», — заявил Шольц.

Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками».

28 мая появилась информация о сокращении «до минимума» военной помощи Украине со стороны Германии. Шольц долгое время не соглашался идти на уступки и поставлять Киеву тяжелое вооружение, однако при этом он пообещал странам Восточной Европы предоставить новое немецкое вооружение взамен старого советского, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

За два дня до этого посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг жесткой критике скорость поставок Киеву немецкого оружия. Сделал он это, выложив у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном. 5 июня он пристыдил Берлин за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder. Подобное поведение дипломат назвал позором.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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