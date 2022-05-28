СМИ узнали о сокращении поставок оружия на Украину из Германии

За последние девять недель правительство ФРГ сократило «до минимума» поставки оружия на Украину. Об этом в субботу, 28 мая, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая на Украину поступило всего две партии оружия от федерального правительства. Согласно документам, в середине мая Германия отправила 3 тыс. противотанковых мин и еще 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия. Предыдущая поставка прибыла на Украину месяцем ранее. Германия отправила запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатые вещества и мины.

В публикации также говорится, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения Украине. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

Ранее, 26 мая, посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Он выложил у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

В этот же день депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте предложил выслать из ФРГ посла Украины Андрея Мельника на фоне его критики поставок вооружений Киеву.

Кроме того, профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока указал на отсутствие заинтересованности у ФРГ в победе Украины в спецоперации по защите Донбасса. По его мнению, Берлин не хочет предоставлять серьезную помощь Киеву.

Накануне Мельник в интервью медиагруппе Funke заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву. По его словам, замедление происходит, несмотря на то, что для Украины «имеет значение каждый день».

До этого, 11 мая, Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

При этом 1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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