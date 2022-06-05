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Мельник назвал отказ Германии в поставках Киеву оружия «историческим позором»

Посол Украины Мельник назвал отказ Германии в поставках Киеву оружия позором, который войдет в историю
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld
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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник пристыдил 5 июня Германию за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder. По словам Мельника, это позор для немецких властей.

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«Тот факт, что Германия ‹...› отказывала нам даже в старых танках Leopard 1 и бронетранспортерах Marder, войдет в историю. Это позор», — написал украинский посол в Twitter.

28 мая стало известно, что за последние недели правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

26 мая Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

25 мая Мельник в интервью медиагруппе Funke заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Он отметил тогда, что разочарован новостью о том, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 — в конце августа. Также Мельник указывал, что Германия могла бы поставить Украине не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 — из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти мечтают о немецких танках Leopard, но пока и близко не подошли к их получению.

Страны Запада начали активно вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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