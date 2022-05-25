Кулеба поделился мечтами Украины о немецких танках

Украинские власти мечтают о немецких танках Leopard, но пока и близко не подошли к их получению. Об этом 25 мая в ходе пресс-конференции в Давосе заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Конечно, наша мечта — немецкие танки Leopard, но мы даже близко не подошли к этому», — сказал глава украинской дипломатии.

По его словам, все другие вопросы остаются в процессе решения.

«Но вам может понадобиться попкорн, чтобы дождаться конца этой истории», — подчеркнул он.

Как добавил Кулеба, к вопросам поставки Берлином тяжелого вооружения его сторона подошла со «стратегическим терпением».

Ранее в среду посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Он пояснил, что замедление поставок происходит, несмотря на то, что для Украины «имеет значение каждый день».

По его словам, ФРГ может поставить Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 Marder из запасов бундесвера, а также 88 танков Leopard-1.

20 мая стало известно, что Германия в июле поставит Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard. Впервые о поставках Украине зенитных самоходных установок Gepard заговорили в конце прошлого месяца.

Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

МИД РФ неоднократно призывал страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. Так, 27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия.

Также дипломат предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Кроме того, МИД не раз указывал, что западное вооружение становится законной целью ВС РФ. Так, например, 23 мая батарея самоходных орудий «Гиацинт-С» российской армии уничтожила 155-миллиметровые буксируемые американские гаубицы М-777.

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