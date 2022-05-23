Батарея «Гиацинт-С» уничтожила украинское подразделение американских гаубиц

Батарея самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожила украинское подразделение 155-мм буксируемых гаубиц М-777 американского производства. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ, показав видеокадры работы вооружения в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

«Расчеты самоходных установок в ходе проведения специальной военной операции выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника и после каждого огневого налета незамедлительно производится смена огневой позиции.

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Ранее в этот же день Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 мая корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал уничтожение объектов ВСУ российским многоцелевым истребителем Су-30. Летчики действовали на высоте в несколько километров. Зная цели, они атаковали издалека. Корректировал их действия авианаводчик. Как результат, ракеты «воздух–земля» были применены успешно.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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