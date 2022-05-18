Корреспондент «Известий» показал атаки российского Су-30 в ходе спецоперации

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в среду, 18 мая, показал уничтожение объектов противника российским многоцелевым истребителем Су-30 в ходе военной спецоперации по защите населения Донбасса.

Су-30 могут работать и днем, и ночью, в любых сложных метеоусловиях. Они способны атаковать вражеские самолеты на удалении до 110-120 км, даже не приближаясь к ним.

Уникальные кадры из кабины пилота позволяют увидеть работу не имеющей себе равных в воздухе боевой машины.

Летчики действую на высоте в несколько километров, зная цели, они атакуют издалека. Корректирует их действия авианаводчик. Как результат — ракеты воздух-земля применены успешно.

На других кадрах ночная воздушная атака. Внезапный удар — и бронетехника, и склады с боеприпасами украинских военных разлетаются на куски.

«Нанесение ударов строго по военным объектам. Задача строгая. Координаты, которые мы получаем, мы их проверяем на земле. Сверяем с картой», — отметил старший летчик Кирилл.

Су-30 действительно многоцелевой самолет — и истребитель, и бомбардировщик, также успешно он справляется и с задачами дальнего перехватчика, а кроме того, может использоваться его в качестве воздушного командного пункта.

Рядом с Су-30 еще более мощный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35. Его ударные возможности еще шире. Он настоящий «воздушный таран».

Су-35 является одним из основных истребителей Военно-воздушных сил России. Способен нести до 8 т вооружения. Ракеты разного калибра, пушки. Отличить этот самолет просто: в его кабине лишь один член экипажа.

Оба истребителя объединяет одно — «маскировка». Радиолокационная система самолетов позволяет распознать сигнал ПВО противника, еще до того, как она заметит их в воздухе.

Ранее в пятницу, 13 мая, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В военном ведомстве рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника. Также они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

11 мая российское оборонное ведомство показало кадры боевых ударов истребителей Су-35С. Сверхманевренные военные самолеты используются для атак на стратегические объекты противника с применением широкого спектра ракетного и бомбового вооружения.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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