Минобороны показало боевые вылеты Су-35С в ходе спецоперации РФ

Минобороны РФ в понедельник, 23 мая, продемонстрировало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Как отметили в оборонном ведомстве, для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования. Экипажи истребителей Су-35С в ходе продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Для комплексного выполнения боевых задач они взаимодействуют с бомбардировщиками Су-34, в том числе прикрывая воздушные борта в воздухе.

Перед вылетом самолеты проходят необходимую комплексную подготовку: проверку работы всех систем авиационных комплексов, подвеску средств поражения и заправку.

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Для уничтожения авиационной техники противника, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Вылеты осуществляются круглосуточно, при любых погодных условиях.

Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Ранее, 18 мая, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал уничтожение объектов ВСУ российским многоцелевым истребителем Су-30. Летчики действовали на высоте в несколько километров. Зная цели, они атаковали издалека. Корректировал их действия авианаводчик. Как результат, ракеты «воздух–земля» были применены успешно.

13 мая российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В Минобороне рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника. Кроме того, они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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