Киев сообщил о получении немецких РСЗО Mars 2

На Украину прибыли ракетные системы залпового огня Mars II, поставленные Германией. Об этом 1 августа сообщил глава минобороны страны Алексей Резников.

«Еще один образец дальнобойной артиллерии, РСЗО Mars II из Германии, прибыл на Украину», — написал он в Twitter.

Количество полученных Киевом установок не приводится.

В конце июня сообщалось, что Германия включит три РСЗО MARS II в следующую поставку вооружений на Украину. MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 80 км, площадь поражения — до 25 тыс. кв. м.

В том же месяце власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

30 июля стало известно, что Польша передаст украинским войскам восемь самоходных гаубиц Krab, они уже готовы к отправке. В мае Варшава уже передала Украине 18 гаубиц Krab калибра 155 мм. Эта техника была поставлена безвозмездно из запасов польских войск. Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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