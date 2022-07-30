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Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab

Восемь самоходных гаубиц Krab уже готовы к передаче украинским войскам
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Фото: Global Look Press/Us Army/Markus Rauchenberger
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Польша передаст украинским войскам восемь самоходных гаубиц Krab, они уже готовы к отправке. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Польское радио.

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«Завершаются последние формальности, и техника будет доставлена на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Вооружение будет передано в рамках межправительственного соглашения между Польшей и Украиной, подписанного в Киеве в начале июня. В рамках контракта также для украинских вооруженных сил будет произведено еще 60 гаубиц Krab.

В мае Польша уже передала Украине 18 гаубиц Krab калибра 155 мм. Эта техника была поставлена безвозмездно из запасов польских войск. Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами. Еще шесть единиц техники аналогичного типа — самоходные артиллерийские установки Caesar — Украине тогда подарила Франция.

Гаубицы Krab в течение нескольких лет находятся на вооружении польской армии, которая до последнего времени была их единственным эксплуатантом. Максимальная дальность стрельбы орудия 40 км, скорострельность — шесть выстрелов в минуту. Гусеничное шасси «крабов» производится по южнокорейской лицензии, а пушка калибра 155 мм является модификацией британского оружия.

В этом же месяце сообщалось о новых поставках вооружения на Украину со стороны США. Глава Пентагона Ллойд Остин уточнял, что Киеву направят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, они будут переданы в рамках нового пакета военной помощи.

Страны Запада нарастили военную поддержку Украины с начала проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

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