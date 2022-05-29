Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab

Варшава передала Киеву 18 единиц современных самоходных гаубиц, речь идет о 155-миллиметровых самоходных гаубицах Krab. Об этом 29 мая сообщило на своем сайте Польское радио.

«Благодаря польской помощи украинцы теперь имеют не менее 24 самоходных орудий западного производства», — отмечается в сообщении.

Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами Krab. Франция подарила Украине шесть единиц техники аналогичного типа Caesar.

В свою очередь, Германия и Нидерланды заявили, что передадут в общей сложности 12 единиц, но Берлин поясняет, что экипажи для эксплуатации установок Panzerhaubitzen 2000 еще проходят обучение. Дата, когда техника будет доставлена на Украину, неизвестна.

Krab уже несколько лет используется польской армией. Контракт с польским ВПК был заключен в 2016 году и предусматривал поставку в войска почти 100 гаубиц. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовым боекомплектом. За минуту орудие может выстрелить шесть раз.

Польша является вторым крупнейшим донором вооружения для Украины после США.

26 мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. Как заявил политик, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина.

На этой неделе посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Он пояснил, что замедление поставок происходит несмотря на то, что для Украины «имеет значение каждый день».

По его словам, ФРГ может поставить Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 Marder из запасов бундесвера, а также 88 танков Leopard-1, однако поставок пока нет.

27 мая в Белом доме решили пополнить новый пакет военной помощи Киеву ракетными системами залпового огня большой дальности, об этом официально объявят на следующей неделе. Дальность огня систем M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

На следующий день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что Россия надеется на торжество здравого смысла и отказ США поставлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. По его словам, беспрецедентная накачка Украины вооружением повышает риски эскалации конфликта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял о предупреждениях Москвы стран Запада, что поставки на Украину вооружений, способных наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. Он также назвал попытки сделать из НАТО глобальный альянс с претензией на военное доминирование во всем мире опасным путем, обреченным на провал.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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