Германия анонсировала поставку Украине трех РСЗО MARS II

Германия включит три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II в следующую поставку вооружений на Украину. Об этом 22 июня заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Другие системы будут поставлены, ведется подготовка к следующей поставке — MARS II, обучение может начаться уже в июле. Когда это обучение завершится, состоится поставка на Украину», — сказала министр на заседании бундестага.

Глава военного ведомства отметила, что поставки вооружений не будут сопровождаться раскрытием информации о сроках и маршрутах.

«Не будет предварительной информации о том, когда и каким маршрутом это произойдет. Причина — мы хотим, чтобы то, что будет поставлено, и прежде всего те лица, которые сопровождают эти конвои, в безопасности прибыли на место доставки», — добавила министр.

MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 80 км, площадь поражения — до 25 тыс. кв. м.

Накануне власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

14 июня Ламбрехт заявила, что украинские военнослужащие в скором времени закончат обучение обращению с гаубицами Panzerhaubitze 2000, после чего орудия отправятся на Украину.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками». Киев же неоднократно критиковал Берлин в медлительности поставок оружия и недостаточного, по мнению Киева, объема помощи.

При этом армия Германии испытывает огромную нехватку боеприпасов. По данным Die Welt, имеющихся на складах запасов хватит на один или два дня.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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