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В Германии рассказали о пустых складах боеприпасов

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Фото: Global Look Press/dpa/Frank Rumpenhorst
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В Германии за последние несколько недель запасы боеприпасов со складов бундесвера (Вооруженных сил страны) существенно сократились в связи с поставками оружия на Украину. Склады почти пусты. Об этом 21 июня написал политический журналист Торстен Юнгхольт в Welt Am Sonntag.

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«Боеприпасы доступны на один день, может быть, на два дня, но это всё», — приводит он комментарий военного историка Зёнке Нейцеля.

Он привел данные генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна, согласно которым к 2031 году Германии потребуются инвестиции в размере €20 млрд только лишь для создания необходимых НАТО запасов боеприпасов. По его словам, если учесть необходимые учения, сумма приблизится к €25 млрд.

Отмечается, что проблема касается не только боеприпасов, но и дефицита инвестиций в логистику и инфраструктуру, который оценивается в размере около €30 млрд.

«Кроме того, действуют законы рынка, а значит, своего рода инфляция вооружений. Поскольку промышленные производственные мощности сократились в последние десятилетия по мере сокращения Вооруженных сил, а теперь все страны снова хотят покупать боеприпасы, цены растут. Расширение производства потребует времени», — пояснил Юнгхольт.

Ранее в этот же день власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок. В частности, правительство Германии намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками». Киев же неоднократно критиковал Берлин в медлительности поставок оружия и недостаточного, по мнению Киева, объема помощи.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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