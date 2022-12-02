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Германия направит Украине семь подлежавших утилизации ЗСУ Gepard
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Германия направит Украине семь подлежавших утилизации ЗСУ Gepard

Spiegel: Германия поставит Украине семь подлежавших утилизации ЗСУ Gepard
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Весной 2023 года Германия направит Украине семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые изначально подлежали утилизации. Об этом 2 декабря сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

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Поясняется, что Берлин ранее уже направлял Киеву 30 таких ЗСУ, однако еще семь остались в Германии из-за плохого состояния. Теперь же мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH начала ремонт боевых машин и планирует закончить его к весне.

Отмечается, что Германия также испытывает проблемы с боеприпасами к Gepard, так как большинство из них производятся в Швейцарии, которая хочет сохранить нейтралитет и не выдает необходимые лицензии.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вооруженные силы страны испытывают дефицит боеприпасов. По его словам, глава минобороны страны Кристина Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

28 ноября представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил правительству ФРГ, что стране не хватает боеприпасов на фоне поставок вооружения на Украину и проблем с распределением бюджета. В перспективе власти хотят потратить €20 млрд из бюджета на восполнение дефицита.

23 ноября Ламбрехт отмечала приближение страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако она заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты уже констатируют истощение военных запасов. РФ, в свою очередь, многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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