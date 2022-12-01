Шольц признал дефицит боеприпасов в вооруженных силах ФРГ

Вооруженные силы Германии испытывают дефицит боеприпасов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг, 1 декабря, на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«В последние несколько десятилетий мы взяли неверный курс, когда речь идет об обеспечении бундесвера боеприпасами. Это то, что мы сейчас очень четко осознаем, насколько важно иметь возможность обеспечивать там постоянное пополнение запасов, не только из-за войны на Украине, но и потому, что мы также смотрим на наши собственные цифры», — сказал канцлер.

Он также отметил, что министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

Ранее, 29 ноября, глава союза военнослужащих ФРГ и полковник бундесвера Андре Вюстнер сообщил, что в бундесвере царит нехватка практически всего, что требуется современной армии.

Днем ранее представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил правительству ФРГ на фоне поставок вооружения на Украину и проблем с распределением бюджета не хватает боеприпасов, в перспективе власти хотят потратить €20 млрд из бюджета на восполнение дефицита.

23 ноября глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт отметила приближение страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако Ламбрехт заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Тем временем Киев продолжает получать от Германии вооружение.

Так, 19 ноября стало известно, что Украина получил от Берлина 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, ранее обещанных украинской стороне. Как отмечалось, они используются для защиты украинской критической инфраструктуры.

До этого, 12 октября, сообщалось, что немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса прибудут в страну в 2023 году.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. РФ, в свою очередь, многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.