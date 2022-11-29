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Полковник ФРГ заявил о нехватке у бундесвера всех видов вооружений

Полковник Вюстнер: в бундесвере царит нехватка практически всего, что требуется современной армии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Rainer Droese
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В бундесвере царит нехватка практически всего, что требуется современной армии, а обещанных правительством €100 млрд не хватит для того, чтобы эти проблемы решить, заявил во вторник, 29 ноября, глава союза военнослужащих ФРГ и полковник бундесвера Андре Вюстнер в интервью радио Deutschlandfunk.

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Днем ранее для решения этого вопроса канцлер Германии Олаф Шольц провел первое совещание с министерствами и советниками.

«Мы стоим перед большим вызовом — разрыв между запросами армии и действительностью еще никогда не был таким большим, как сегодня», — прокомментировал Вюстнер прошедшее совещание.

По его мнению, ситуация, в первую очередь, связана с событиями на Украине и тем, что правительство в последние годы не очень оперативно реагировало на запросы со стороны бундесвера. Вюнстер настаивает на ускорении оснащения бундесвера.

На повестке дня не удовлетворение разнообразия вооружений, а скорость поставок, отметил он. Военнослужащий подчеркнул, что армии ФРГ не хватает боеприпасов на сумму от €20 до €30 млрд.

Вчерашние переговоры между правительством ФРГ и представителями военной промышленности стали первым шагом в решении вопрос дефицита вооружений армии, добавил специалист.

Кроме того, Вюстнер назвал катастрофической оборонную политику ФРГ последних 13 лет.

Как он отметил, потребуется больше денег, чем €100 млрд, которые запланировано направить на устранение проблем. Разрыв между стремлением и реальностью никогда не был таким большим, как сегодня, заключил эксперт.

23 ноября глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о приближении страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако Ламбрехт заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Киев продолжает получать от Германии вооружение. Так, 12 октября сообщалось, что немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса прибудут в страну в 2023 году.

При этом Германия уже не раз отказывала Киеву в поставке современных танков. 12 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ни одна другая страна пока не передала такую военную технику, а в одностороннем порядке Германия не будет этого делать. Президент Украины Владимир Зеленский связывал отказ Берлина в поставках из-за «нацистского прошлого» Германии.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. РФ в свою очередь многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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