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Кулеба сообщил об отсутствии у Берлина планов по передаче танков Киеву

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что договориться о немецких танках пока не удалось
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Фото: TASS/KITH SEREY
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Украина пока не смогла договориться в Германией насчет поставок стране танков Leopard 2. Об этом 11 декабря в эфире телеканала ARD заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Отмечается, что переговоры о поставках боевых машин ведутся уже долгое время. Германия обещала Украине передать Leopard 2, однако в списках на поставку Киеву новейших танков все еще нет.

«Такое решение еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем», ― подчеркнул Кулеба.

Министр выразил недоумение, почему Германия медлит с поставками Leopard 2, поскольку, по его мнению, эта техника могла бы дать Украине военное преимущество в конфликте, что в интересах как самой Украины, так и ее западных партнеров.

Ранее в этот день посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Киев договорился с Берлином об увеличении объемов военной помощи, включая различные вооружения и боеприпасы к ним.

Среди основных просьб Украины от Германии числятся системы ПВО, самоходные гаубицы, зенитные артиллерийские установки и боеприпасы. Ведутся дискуссии о поставках танков Marder и Leopard.

8 декабря Берлин отправил Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

Вместе с тем в конце ноября глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о приближении страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако министр заверила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Российские власти, в свою очередь, многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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