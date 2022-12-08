Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский признал невозможность восстановления энергосистемы этой зимой
Мир
США получили на вооружение ранее запрещенную ракетную систему Typhon
Мир
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Пентагон опроверг координацию с Украиной ударов ВСУ по России
Экономика
Цена нефти Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 2021 года
Мир
На побережье Каспийского моря в Азербайджане нашли 17 мертвых тюленей
Мир
Белый дом заявил о намерении укрепить систему ПВО Украины
Общество
Военные хирурги МО РФ спасли жизнь утратившего часть лица военного
Политика
В ГД 8 декабря внесут законопроект об оказании психологической помощи участникам СВО
Мир
Захарова обвинила Запад в использовании Минских соглашений
Мир
Минфин США счел ненужными проверки судов с нефтью в водах Турции
Происшествия
Два человека пострадали в результате пожара в Москве
Сюжет:

Германия направила Украине 20 бронетранспортеров Dingo

Правительство ФРГ сообщило о поставке Украине 20 БТР Dingo
0
Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Берлин отправил очередной пакет военной помощи Киеву. Соответствующая информация появилась в среду, 7 декабря, на сайте Федерального правительства Германии.

По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия
Ближневосточное государство заподозрили в предоставлении систем для перехвата беспилотников

В новую партию вооружений войдут, в частности, 20 бронетранспортеров (БТР) Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

В общей сложности к настоящему моменту Украина получила от ФРГ 50 БТР Dingo, 12 тягачей M1070 Oshkosh и прочее военное оборудование. Также готовится поставка 18 колесных гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и глушителей, две ангарные палатки и семь грузовиков.

При этом накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине.

Ранее, 2 декабря, сообщалось о планах ФРГ в следующем году передать Украине семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые изначально подлежали утилизации. Мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH уже начала ремонт боевых машин и планирует закончить его к весне.

28 ноября представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что стране не хватает боеприпасов из-за активных поставок вооружения в Киев и проблем с распределением бюджета. В перспективе власти хотят потратить €20 млрд на восполнение дефицита.

До этого, 23 ноября, глава минобороны страны Кристина Ламбрехт указала на приближающуюся границу поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако она заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Западные государства усилили военную поддержку Киева после начала спецоперации России по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. РФ в свою очередь многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022