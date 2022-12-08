Германия направила Украине 20 бронетранспортеров Dingo

Берлин отправил очередной пакет военной помощи Киеву. Соответствующая информация появилась в среду, 7 декабря, на сайте Федерального правительства Германии.

В новую партию вооружений войдут, в частности, 20 бронетранспортеров (БТР) Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

В общей сложности к настоящему моменту Украина получила от ФРГ 50 БТР Dingo, 12 тягачей M1070 Oshkosh и прочее военное оборудование. Также готовится поставка 18 колесных гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и глушителей, две ангарные палатки и семь грузовиков.

При этом накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине.

Ранее, 2 декабря, сообщалось о планах ФРГ в следующем году передать Украине семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые изначально подлежали утилизации. Мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH уже начала ремонт боевых машин и планирует закончить его к весне.

28 ноября представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что стране не хватает боеприпасов из-за активных поставок вооружения в Киев и проблем с распределением бюджета. В перспективе власти хотят потратить €20 млрд на восполнение дефицита.

До этого, 23 ноября, глава минобороны страны Кристина Ламбрехт указала на приближающуюся границу поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако она заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Западные государства усилили военную поддержку Киева после начала спецоперации России по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. При этом эксперты и представители этих государств уже констатируют истощение военных запасов. РФ в свою очередь многократно подчеркивала, что накачивание оружием Украины фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».