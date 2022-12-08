Politico узнала о планах отправить в отставку министра обороны ФРГ

В Берлине рассматривают возможность ухода в отставку нынешнего министра обороны страны Кристины Ламбрехт. Об этом 8 декабря пишет газета Politico.

Указывается, что депутаты бундестага от правящей партии и оппозиции планируют отставку Ламбрехт в ближайшие месяцы. Причиной недовольства работой министра стали проблемы с запасами снарядов в армии, невыполненные обещания по расходам на оборону и отложенная сделка по закупке истребителей F-35 в США.

Также в материале приводится открытое письмо национального министерства финансов, которое критикует Ламбрехт за неспособность рассчитать бюджет своего ведомства, что создает проблемы в стране.

По мнению депутата бундестага от Партии зеленых Себастьяна Шефера, если бы сегодня Германия вступила в войну, то запасов армии бы хватило на несколько часов, даже без учета поставок на Украину.

Пресс-секретарь Свободной демократической партии Германии Александр Мюллер, в свою очередь, также обвинил Ламбрехт в бюрократической некомпетентности, создающей проблемы в вопросах поставок на Украину.

Более того, к критике министра присоединилась и польская сторона. По информации издания, Ламбрехт анонсировала поставку систем противоракетной обороны (ПРО) Польше еще до официальной договоренности между странами.

1 декабря сообщалось, что министр финансов Германии Кристиан Линднер направил Ламбрехт письменный отказ в просьбе предоставить средства на восстановление запасов боеприпасов.

По утверждению Politico, текст письма выдержан в циничном тоне, Линднер в нем указывает на то, что за последние несколько месяцев Ламбрехт ни разу не упоминала о необходимости закупки дополнительных боеприпасов.

В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вооруженные силы страны испытывают дефицит боеприпасов. По его словам, Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

28 ноября представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил правительству ФРГ, что стране не хватает боеприпасов на фоне поставок вооружения на Украину и проблем с распределением бюджета. В перспективе власти хотят потратить €20 млрд из бюджета на восполнение дефицита.

23 ноября Ламбрехт отмечала приближение страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако она заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.