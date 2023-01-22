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Глава минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца

Глава минобороны ФРГ Писториус может посетить Украину в течение месяца
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Фото: TASS/RONALD WITTEK
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Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что, возможно, в течение ближайших четырех недель совершит визит на Украину. Об этом 21 января министр заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

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«Это еще не окончательно определено. Но несомненно то, что я скоро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», ― ответил Писториус на вопрос журналиста о его ближайших поездках и визитах.

Накануне Борис Писториус сообщил, что участники встречи на авиабазе Рамштайн в Германии не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В тот же день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре в беседе с «Известиями» заявил, что Германия должна «оставаться в стороне», но при этом «вникать в позиции обеих сторон». По его мнению, немцы не должны больше направлять оружие против русских.

Ранее, 19 января, представитель минобороны ФРГ заявил, что политика Берлина в отношении поставок летального оружия Киеву остается неизменной. Более того, в немецком оборонном ведомстве подчеркнули, что Германия не планирует военную поддержку Украины.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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