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В бундестаге заявили о плохом оснащении армии ФРГ из-за поддержки Украины

Комиссар бундестага Хегль сообщила о нехватке снаряжения и боеприпасов для армии Германии
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Уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль раскритиковала оснащение германской армии, поскольку многое вооружение было передано для поддержки Украины. Об этом политик заявила в пятницу, 30 декабря, в интервью газете Rheinische Post.

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«У бундесвера слишком мало практически всего, что только можно», — сказала Хёгль.

Она уточнила, что это касается как личного снаряжения в виде шлемов, рюкзаков, бронежилетов, так и различного оборудования и техники — от радиостанций до боеприпасов для танков.

«У нас сейчас ситуация с оснащением хуже, чем до 24 февраля, поскольку многое было передано в рамках поддержки Украины, но не было получено никакой замены», — объяснила Хёгль.

Уполномоченная бундестага также заявила, что текущая обстановка наглядно показала, насколько важно уделять больше внимания вопросам оснащения солдат и восстановления полной боеготовности армии.

Ранее, 27 декабря, экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что в настоящее время вооруженные силы Германии находятся в самом плачевном состоянии за все время существование после Второй мировой войны. По его словам, в оборонительной войне боеприпасов у Германии хватило бы всего на 82 часа.

Таким образом Гердт прокомментировал интервью председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман порталу RND, в котором та призвала выработать долгосрочную стратегию по оказанию военной помощи Украине.

До этого, в декабре, Германия поставила на Украину дополнительные снаряды для систем противовоздушной обороны IRIS-T. Также Берлин сообщил об отправке Киеву 20 бронетранспортеров Dingo и двух большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва осуждает поставки вооружения украинской стороне. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, продолжая накачивать киевский режим оружием, Германия собственноручно сделала себя стороной конфликта на Украине.

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