В Германии выбрали кандидата на пост нового министра обороны

Новым главой минобороны Германии станет министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Он сменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт, сообщает во вторник, 17 января, журнал Spiegel.

«Борис Писториус возглавит министерство обороны. Министр принимает управление от Кристины Ламбрехт, которая ранее подала заявление об отставке», — говорится в материале.

Издание отмечает, что Писториус обладает большими политическими амбициями. В 2019 году он баллотировался на пост президента Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в том числе выступив оппонентом действующего канцлера Олафа Шольца. При этом, пишет Spiegel, Писториус — политик другого типа, более четкий и агрессивный, чем Шольц. В Нижней Саксонии он считался одним из самых популярных министров. Этот пост политик занимал с 2013 года.

Также Писториус с 2006 по 2013 год занимал пост мэра Оснабрюка, а с 2017 года был членом государственного парламента в Ганновере.

Официально о его назначении власти Германии еще не объявляли.

Ранее, 13 января, немецкая газета Bild сообщила, что Ламбрехт приняла решение подать в отставку с поста министра обороны Германии. В своем заявлении Ламбрехт указала, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы отодвинули на задний план дискуссии о нуждах армии ФРГ и ее развитии в интересах граждан страны.

Шольц 16 января принял ее прошение об отставке и пообещал не затягивать с поиском преемника.

В тот же день депутат комитета бундестага по обороне от АдГ Ян Нольте сообщил, что Ламбрехт стала самым непопулярным политиком в Германии. По его мнению, она ничего не понимала в бундесвере.

16 января политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что Шольц нашел стрелочника в лице Ламбрехт, однако, считает он, немецкому канцлеру не удастся избежать последствий, так как критики меньше не станет. Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» предположил, что новый министр обороны Германии также будет действовать исходя из указаний США и НАТО.