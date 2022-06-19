Глава британских ВС призвал создать способную победить Россию армию

Британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине защитить себя от России. Об этом заявил новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс в своем обращении к военнослужащим.

Сандерс на этой неделе сменил на посту генерала сэра Марка Карлтона Смита.

«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», — цитирует его The Independent.

По словам генерала, это поколение должно подготовить армию к войне в Европе.

17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот визит политика стал вторым на Украину за два месяца.

В ходе переговоров Джонсон предложил Киеву запустить масштабную учебную программу для украинских сил, с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней. Также британский премьер написал в Twitter, что прибыл в Киев и рад вернуться, и прикрепил к сообщению свою фотографию с украинским лидером.

Кроме того, Джонсон заявил, что Британия готова поддерживать Украину до конца, несмотря на появление во всем мире усталости от украинской темы.

16 июня глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что западные страны должны поддержать Украину на переговорах с российской стороной по поводу прекращения конфликта. Предварительно необходимо усилить позицию Киева в данном вопросе, отметила дипломат.

В Донбассе идет спецоперация РФ по защите мирных жителей, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле объяснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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