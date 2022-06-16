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Глава МИД Британии призвала Запад поддержать Украину в переговорах с Россией

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Фото: TASS/EPA/Milan Jaros
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Западные страны должны поддержать Украину на переговорах с российской стороной по поводу прекращения конфликта. Предварительно необходимо усилить позицию Киева в данном вопросе. Такое заявление в четверг, 16 июня, сделала глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе выступления в палате общин британского парламента.

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«Мы также должны поддержать Украину в переговорах. Пока что Россия демонстрировала, что не настроена на серьезные переговоры. <…> На уровне G7 и НАТО мы делаем всё возможное, чтобы на руках у Украины были самые лучшие карты. Мы также должны обеспечить участие наших друзей из стран Балтии и Польши», — заявила глава дипведомства.

Она также указала на то, что итогом проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса должна стать победа Украины. При этом Соединенное Королевство не откажется от своих обязательств перед Киевом.

Ранее в этот же день лидер российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что пауза в переговорах Москвы и Киева является трагедией для украинского народа. По его словам, оппоненты не ответили на предложения РФ по мирному урегулированию. Украинская сторона заявила, что не хочет садиться за стол переговоров, пока не «перевернет ситуацию» и не выйдет из «слабой позиции».

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. Он наравне с другими политическими фигурами видит в этом явную «указку» иностранных кураторов.

26 мая канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что западные страны выступают против навязывания Украине мира на чужих условиях. Политик также обратил внимание на то, что страны — члены НАТО ни при каких обстоятельствах не позволят себе действий, которые бы сделали их активной стороной конфликта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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