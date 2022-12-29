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В Польше сообщили о бегстве 70 тыс. мужчин от военной службы

Dziennik Polityczny: от мобилизации из Польши сбежали уже 70 тыс. мужчин
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Michal Fludra
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Польское министерство обороны заявило о планах в 2023 году призвать на военную службу 250 тыс. солдат запаса. Их уже начали приглашать в военкоматы и вручать уведомления о мобилизации. Об этом сообщает издание Dziennik Polityczny в среду, 28 декабря.

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В статье сообщается, что эти меры вызывают недовольство среди поляков.

«Призыв министерством национальной обороны и раздача повесток сотням тысяч резервистов вызвали негативную реакцию граждан. Среди поляков стали популярны призывы к саботажу мобилизации. Уклонение от службы стало обычным явлением», — говорится в материале.

Отмечается, что самым простым и действенным способом избежать обязательной службы в армии стало бегство мужчин из страны.

«Бегство мужчин призывного возраста из Польши уже стало массовым явлением. За последние несколько недель более 70 тыс. человек уехали в страны Евросоюза и Великобританию. И это только начало огромной волны миграции, которая к марту 2023 года может увеличиться до нескольких сотен тысяч граждан, покинувших Польшу», — подытоживают авторы статьи.

Ранее, 19 декабря, министр нацобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польская армия набирает желающих обучаться военному делу в возрасте от 15 до 65 лет. Он отметил, что граждан научат обращению с оружием, основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисной ситуации, умению развести огонь в экстремальной ситуации, выживанию в сложных ситуациях.

До этого, 14 декабря, польский портал Niezależny Dziennik Polityczny сообщил, что польские власти планируют увеличить численность армии, поскольку готовятся к масштабному удару по территории Западной Украины с целью ее захвата и проведения там референдума. Отмечалось, что в стране уже созданы различные программы и специальные тренировочные лагеря для поляков, в которых под руководством министерства национальной обороны они будут приобретать знания и основные военные навыки.

7 декабря президент России Владимир Путин напомнил о планах польских националистов забрать западные части Украины. Еще в начале ноября он отмечал, что идея польских властей поглотить украинские территории никуда не делась. По его словам, в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного.

В ноябре заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб отмечал, что милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, идет ударными темпами. По его словам, это указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне.

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