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СМИ сообщили о подготовке Польшей плана по захвату Западной Украины

СМИ сообщили о подготовке Польшей плана по захвату Западной Украины

NDP: Польша готовит план масштабного удара для захвата Западной Украины
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Фото: Global Look Press/dpa/Doris Heimann
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Власти Польши готовятся к масштабному удару по территории Западной Украины с целью ее захвата и проведения там референдума. Об этом написала обозреватель польского портала Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер 14 декабря.

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Крамер указывает на то, что в стране уже созданы различные программы и специальные тренировочные лагеря для поляков, в которых под руководством министерства национальной обороны они будут приобретать знания и основные военные навыки.

По словам обозревателя, об ускоренной подготовке Польши к крупномасштабной войне свидетельствуют также как минимум еще два факта.

Во-первых, 6 декабря был опубликован проект постановления польского правительства об увеличении численности действующих войск в 2023 году на 17 тыс. человек. В настоящее время Вооруженные силы Польши состоят из 160 тыс. солдат и офицеров.

Во-вторых, заявления руководства страны удвоить количество солдат в армии до 300 тыс. человек.

Также Крамер обращает внимание на факт обучения инструкторами НАТО на польской территории украинцев, которые, по ее словам, «будут завербованы Польшей и начнут сражаться на стороне Варшавы», когда придет время.

Крамер добавляет, что помогут в этом вопросе и служащие на данный момент в Вооруженных силах Украины (ВСУ) тысячи поляков.

«В настоящее время в рядах ВСУ служит более 5000 военнослужащих. Поляки, которые в какой-то момент поддержат польскую армию. Возможно, по этим причинам хватит шести недель, чтобы оккупировать остатки Украины», — отмечает журналист.

После захвата западных украинских земель, по мнению Крамер, там будет проведен референдум о вхождении в Польшу.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил о планах польских националистов забрать западные части Украины.

Ранее, 30 ноября, в Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили о форсировании Польшей аннексии запада Украины, а именно, территорий Львовской, Ивано-Франковской областей и большей части Тернопольской области. Там добавили, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине, их результаты станут обоснованием притязаний на украинские земли.

До этого, 4 ноября, президент Путин заявлял, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

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