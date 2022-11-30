Нарышкин заявил о форсировании Польшей аннексии запада Украины

Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель. Об этом в среду, 30 ноября, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, об этом свидетельствует поступающая в спецслужбу информация.

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», — цитирует Нарышкина «РИА Новости».

Он добавил, что Варшава нацелена к инициативным и настойчивым действиям, так как боится, что «старшие» партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой, вопреки желанию украинцев и поляков.

«Между тем в Варшаве уверены, что заслужили щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь, предоставление крова многочисленным украинским мигрантам и, наконец, недавний ракетный удар по польской территории, который Варшава молча проглотила по наущению США и ведущих европейских стран», — подчеркнул глава СВР.

Нарышкин добавил, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине, их результаты станут обоснованием притязаний на украинские земли.

«С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов», — добавил глава СВР.

По его словам, спецслужбы Польши уже «слили» украинским СМИ информацию о якобы подготовке во Львовской области референдума по присоединению к Польше. Планируется оценить реакцию граждан и региональных игроков, добавил он.

В августе СВР сообщила, что Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. Речь шла об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики государства.

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти «разбазарили» суверенитет страны. По мнению дипломата, Украина много лет находится под внешним управлением Запада, а он использует ее в своих внешнеполитических интересах как инструмент в борьбе с Россией. Также она напомнила о том, что Верховная рада приняла законопроект об особом статусе граждан Польши, который уравнивает их в правах с украинцами.

Ранее, в июне, Нарышкин заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский соглашается на передачу суверенитета страны Польше. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также указывал на признаки того, что Польша переходит к захвату Западной Украины.