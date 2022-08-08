В СВР указали на продолжение «освоения» Польшей Украины

Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. В настоящий момент речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики государства. Об этом говорится в понедельник, 8 августа, на сайте Службы внешней разведки (СВР).

«<…> поступающая в Службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины. Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — передает пресс-бюро российского ведомства.

В заявлении также указано, что польский истеблишмент планирует в первую очередь установить тотальный контроль над сельскохозяйственным производством. Для осуществления задуманного Варшава скупает урожай по заниженным тарифам и впоследствии приобретает активы и земли по «бросовым» ценам.

22 июня глава СВР Сергей Нарышкин указал на то, что конференция польских епископов обсуждала вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине.

9 июня он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соглашается на передачу суверенитета страны Польше. С согласия Киева Варшава разместила у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины якобы для повышения эффективности ее работы, сказал глава СВР.

На восприятие Польшей Украины как своей зоны протектората указывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 3 июня она отметила, что «никто и никогда не скрывал истинные планы ряда польских политических деятелей в отношении украинских регионов».

5 мая польский президент Анджей Дуда заявил, что «между нашими странами больше не будет границы». После этого Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе для граждан Польши.