Конференция польских епископов обсуждает вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине. Об этом 22 июня заявил директор службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

На практике для этого предлагается изменить положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году и ратифицированного сеймом в 1998 году.

Речь идет о поправках в шестую статью этого договора, призванных снять запрет на деятельность польских католиков за пределами Польши.

«Львовскому архиепископу, в свою очередь, намечено предоставить место в Конференции польских епископов», — подчеркнули в СВР.

Как добавил Нарышкин, власти Польши последовательно воплощают в жизнь планы по присвоению запада Украины.

9 июня он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соглашается на передачу суверенитета страны Польше. С согласия Киева столица Польши Варшава разместила у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины якобы для повышения эффективности ее работы, сказал глава СВР.

На восприятие Польшей Украины как своей зоны протектората указывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 3 июня она отмечала, что «никто и никогда не скрывал истинные планы ряда польских политических деятелей в отношении украинских регионов».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также указывал на признаки того, что Польша переходит к захвату Западной Украины.

5 мая польский президент Анджей Дуда заявил, что «между нашими странами больше не будет границы». После этого Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе для граждан Польши.