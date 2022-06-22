Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии заявили об укреплении обороны на случай боевых действий
Пресс-релизы
Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум
Политика
В Совфеде заявили, что Лондон направил ноту о наемниках не по адресу
Экономика
Путин допустил появление в России индийских сетевых магазинов
Мир
Грузия обвинила Киев в требовании к ЕС не давать Тбилиси статус кандидата
Мир
В Литве заявили о готовности к ответу России на запрет транзита в Калининград
Мир
Покушение на главу Чернобаевки сочли непрофессиональным
Экономика
Мишустин подписал указ о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
Мир
В сейме Польши депутаты устроили протест из-за экономических проблем в стране
Мир
Германия анонсировала поставку Украине трех РСЗО MARS II
Экономика
Минфин России предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении

Нарышкин заявил об обсуждении Польшей поглощения Львовской архиепископии

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конференция польских епископов обсуждает вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине. Об этом 22 июня заявил директор службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Без границ: полякам решили дать особый статус на Украине
Что означают равные права двух народов на территории одной страны

На практике для этого предлагается изменить положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году и ратифицированного сеймом в 1998 году.

Речь идет о поправках в шестую статью этого договора, призванных снять запрет на деятельность польских католиков за пределами Польши.

«Львовскому архиепископу, в свою очередь, намечено предоставить место в Конференции польских епископов», — подчеркнули в СВР.

Как добавил Нарышкин, власти Польши последовательно воплощают в жизнь планы по присвоению запада Украины.

9 июня он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соглашается на передачу суверенитета страны Польше. С согласия Киева столица Польши Варшава разместила у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины якобы для повышения эффективности ее работы, сказал глава СВР.

На восприятие Польшей Украины как своей зоны протектората указывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 3 июня она отмечала, что «никто и никогда не скрывал истинные планы ряда польских политических деятелей в отношении украинских регионов».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также указывал на признаки того, что Польша переходит к захвату Западной Украины.

5 мая польский президент Анджей Дуда заявил, что «между нашими странами больше не будет границы». После этого Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе для граждан Польши.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022