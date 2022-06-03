Киев уже давно торгует своей страной, заявила в пятницу, 3 июня, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Польша воспринимает соседнюю страну как зону своего протектората.

Также она отметила, что никто и никогда не скрывал истинные планы ряда польских политических деятелей в отношении украинских регионов. Захарова напомнила, что были многократно приведены конкретные примеры того, что польские политики, в том числе находящиеся у власти, воспринимают Украину как «свою вотчину историческую, временно утраченные земли, зону своего протектората».

Кроме того, отметила официальный представитель МИДа, печатающиеся в Польше документы и купюры имеют в своих географических символах территорию нынешней Украины.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков 31 мая в беседе с «Известиями» оценил вероятность захвата Польшей западных территорий Украины, по словам политика, такой исход очень вероятен с учетом истории этой страны. С учетом глупости нынешнего киевского руководства у Варшавы появился шанс, и они этим пользуются, Цеков не сомневается, что они принесут беду Киеву.

Так и секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. По его словам, уже есть признаки того, что Польша переходит к захвату западной части страны.

22 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины.

В свою очередь Захарова назвала данную инициативу казусом суверенитета, добавив, что киевский режим активно разбрасывается своей независимостью. Помимо этого, она подчеркнула, что таким образом власти Украины легализуют де-факто захват страны.

5 мая президент Польши Анджей Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

26 апреля Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам идею исключительности их нации и ненависть ко всему русскому.