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Путин указал на идею Польши о поглощении Украины

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Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
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Идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Об этом заявил 4 ноября президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

По словам главы государства, Россия всегда относилась и относится к Польше с большим уважением, несмотря на проблемы в отношениях. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

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«Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась. Но это никто почти не знает, это только в архивных документах. Также как, наверняка, не наверняка, а точно, уже даже говорится об этом — идея возвращения тех территорий, которые были отторгнуты от Польши», — указал Путин.

30 октября польское издание Dziennik Polityczny выпустило статью о дальнейшей судьбе Украины под заголовком «Европейские гиены уже начали делить падаль». Публикация сопровождалась картой оставшейся территории страны после ее раздела Польшей и следующими за ней Румынией и Венгрией. Отмечалось, что к реализации плана по разделу Украины раньше других европейских «претендентов» приготовилась Польша, которая уже обладает там особыми правами.

Днем ранее издание Modern Diplomacy сообщило, что правительство Польши готовит плацдарм для вторжения и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении внести в Верховную раду законопроект, который установит особый правовой статус для граждан Польши на территории Украины. О том, что в будущем границ между Польшей и Украиной «больше не будет», а граждане двух государств смогут «вместе жить на этой земле» польский президент Анджей Дуда заявлял еще в начале мая.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в том же месяце указал на наличие у Запада особых планов на территорию Украины. Как отметил Патрушев, подтверждением тому стали визит в Киев Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

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