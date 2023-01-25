Песков назвал абсурдными призывы на Западе продолжать войну ради безопасности континента

Убежденность ряда западных политиков в том, что продолжая конфликт на Украине, можно обеспечить безопасность европейского континента, абсурдно. Об этом заявил в среду, 25 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью The Washington Post, где утверждается, что безопасность Украины может обеспечить только мощная армия, а не членство в НАТО.

«Мы с вами читаем каждый день огромное количество рассуждений. К нашему сожалению мы видим очень много проявлений убежденности политиков, экспертов, военных, которые считают, что, продолжая конфликт, можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли и военной, и политической», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что еще год назад президент России Владимир Путин призывал сесть за стол переговоров, предупредив, что продолжение постепенного наступления НАТО сторону России не может остаться без последствий.

«Эти заблуждения чреваты продолжением этого страшного периода, который мы сейчас проходим», — добавил Песков.

В то же время представитель Кремля указал, что перспектив для дипломатического урегулирования конфликта на Украине пока не просматривается.

Ранее, 23 января, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа фактически находится в состоянии войны. Также сербский лидер предупредил о возможном расширении конфликта, который может выйти за пределы Украины. По мнению Вучича, положение на Украине ухудшится, а столкновения будут разрастаться.

Такие же опасения днем позднее высказали в Германии. Так, сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель предрекла эскалацию украинского конфликта из-за поставок немецких танков Киеву. Она подчеркнула, что Германия всё больше становится стороной конфликта, что может привести к непредсказуемым последствиям для немцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю». Также отмечалось, что поставляемое вооружение не поможет ВСУ провести наступление, а кроме того, станет законной целью для ВС РФ.