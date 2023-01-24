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Сюжет:

В ФРГ опасаются развития украинского конфликта из-за поставок танков

В Германии предрекли эскалацию украинского конфликта из-за поставок немецких танков
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dirk Waem
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Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что танки немецкого производства Leopard 2 не должны использоваться на Украине против России, иначе это приведет к усилению конфликта. Свои предостережения Вайдель озвучила журналистам во время общения глав фракций c прессой 24 января.

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«Просьба польского правительства о разрешении экспорта немецких боевых танков для Украины является причиной больших беспокойств для нас»,— поделилась сопредседатель АдГ в прямом эфире телеканала Phoenix.

От имени фракции она обратилась к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой о сохранении уклончивой позиции в вопросе отправки боевых танков Leopard.

По ее словам, Германия всё больше становится стороной войны, что может привести к непредсказуемым последствиям для немцев.

«Сначала финансовая помощь, затем бронемашины, теперь боевые танки. Что будет дальше? Самолеты? Боевые вертолеты? Сухопутная армия? А затем боевые войска?»— предостерегла Вайдель.

Она считает, что Шольц должен уже сейчас показать себя сторонником мира и мирных переговоров и не втягивать Германию в этот конфликт.

24 января немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Также в этот день стало известно, что руководство Германии может уже 25 января одобрить запрос Польши на поставку Украине танков Leopard 2.

Между тем телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил о согласии 12 стран отправить Киеву танки Leopard 2 в том случае, если Берлин даст на это свое разрешение.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, выяснилось, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд ВСУ. Однако для всего этого по-прежнему требуется согласие властей ФРГ.

Тем временем председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол указал на то, что поставки даже одного американского танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала отправлять Киеву немецкие танки Leopard 2.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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