За всё хорошее: культурные войны теперь на страницах детских книжек

В Европе и США продолжают бушевать культурные войны. Их новой жертвой стали книги Роальда Даля. Из детских рассказов писателя исчезли определения, словосочетания и даже некоторые фрагменты целиком. Издатели заменили их «нормативными» словами и дополнили предложениями, объясняющими смысл написанного. Стерилизация художественного пространства и борьба с ним продолжаются. Подробности — в материале «Известий».

Слова Даля

Скандал вызвали книги Роальда Даля, выпускаемые издательством Puffin Books. В них крошечные работники шоколадной фабрики мистера Вонки умпа-лумпы больше не «крошечные» и не имеют половой принадлежности, а свалившийся в шоколадную реку Август Глуп уже не «жирный», а «огромный». В рассказе «Фантастический мистер Фокс» пузатый коротышка Банс теперь не «пузат» и не «коротышка». В одном из самых известных произведений автора, «Матильда», главная героиня больше не «путешествует по Индии с Редьярдом Киплингом», а рассказ «Ким» удален из списка книг, которые она прочитала. А вот в романе «Священные ведьмы» персонажи «ведьмового племени» остались как были — лысые и поэтому носят парики. Однако теперь их описание снабжено пояснением о том, что «существует много разных причин, по которым женщины носят парики, и ничего особенного в этом нет».

Фото: REUTERS/dpa

Всего таких вмешательств читатели насобирали несколько сотен. Как пишет британская пресса, они стали возможными после начала сотрудничества издателя, Roald Dahl Story Company, с компанией Inclusive Minds — ассоциацией так называемых энтузиастов инклюзивности. Примечательно, что вычитка текстов известного на весь мир писателя была запущена непосредственно перед покупкой Roald Dahl Story Company стриминговым сервисом Netflix. Было заявлено, что рецензирование текстов автора задумано для того, чтобы «убедиться, что замечательные истории и персонажи Роальда Даля по-прежнему нравятся всем детям сегодня». Кому и когда изданный на 58 языках мира и тиражом более 300 млн копий автор разонравился, компания не разъяснила.

Впрочем, несмотря на сильные позиции прогрессивной идеологии в Великобритании, писательским сообществом редактура была принята чрезвычайно негативно. С критикой выступили даже пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака и королева-консорт Камилла.

В декабре Netflix запустил экранизацию «Матильды», добавив в указанные изменения еще несколько эпизодов, «актуализирующих» повествование. Например, семья главной героини в конце книги переезжает в Испанию из-за британской полиции, настигшей мистера Вормвуда за его махинации с автомобилями. В фильме это происходит из-за того, что жизни главы семьи угрожает русская мафия. И в то же время компания заявила, что готовит к переизданию 17-томное собрание сочинений Даля в «классическом» варианте без нововведений.

Фото: Getty Images/WPA Pool/Pool

Netflix видит свою гуманитарную миссию в продвижении ценностей толерантности и поэтому предоставляет трибуну представителям разнообразных меньшинств, отмечает обозреватель отдела «Культура» «Известий» Сергей Сычев.

— Каждое время берет классические сюжеты и интерпретирует их в соответствии с актуальными темами. Сейчас на Западе актуальна борьба с нетерпимостью, главным образом по отношению к различным меньшинствам. Если этот вопрос отражен в классическом сюжете, он выносится на первый план, если нет — он туда вносится отдельно. Можно спорить, насколько это целесообразно, но основная задача заключается именно в этом, — считает эксперт.

В августе 2020 года во Франции решили переиздать роман Агаты Кристи «Десять негритят», однако выпустить его под таким названием по понятным причинам было невозможно. В итоге роман переименовали в «Их было десять», а из текста убрали слово «негритята», заменив его словом «солдатики». Подобное произошло 40 лет назад в Великобритании, где произведение назвали «И никого не стало», а негритят заменили «маленькими индейцами».

Фото: соцсети Обложка первого издания романа Агаты Кристи «Десять негритят» 1939 года

Мужчины в трико

Дискуссия о якобы присутствующих в классических произведениях элементах расового, гендерного и сексуального насилия и необходимости отмены или корректировки этих произведений возобновилась в США в последние несколько лет. Например, в мае 2021 года на первые полосы ведущих газет была вынесена проблема согласия Белоснежки на несанкционированный поцелуй от принца. Скандал разгорелся из-за аттракциона «Зачарованное желание Белоснежки», открытого в калифорнийском Диснейленде. В нем обыгрывается ключевой эпизод знаменитой сказки.

Прогрессивные авторы и писательницы подняли вопрос о том, что находящаяся в состоянии токсической комы героиня не давала согласия на спасительное «взаимодействие» дейтерагониста (соратника главного героя), а сама сцена символизирует «старомодное представление о том, что мужчине разрешено делать с женщиной». Кроме того, был подвергнут критике сам женский архетип в классических диснеевских мультфильмах, чьи «приключения должны быть посвящены поиску счастливой жизни, которая неизбежно является гетеросексуальной любовью». А это «унизительно» и «жутко».

Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» Фото: Walt Disney Productions

К слову, одним из популярных способов сделать героев повествования соответствующими повестке стало изменение пола или сексуальной ориентации в их новом воплощении. За несколько лет трансформацию личности претерпели герои классических кинофраншиз и комиксов. Сын Супермена Джон Кент стал бисексуалом, новый Капитан Америка не обычный гей, а еще и ЛГБТ-активист, очередная версия Человека-паука — также нетривиальный гомосексуалист, в обычной жизни работающий модельером. Но первый и, безусловно, главный, хотя и посмертный, каминг-аут совершил устами своей создательницы (чем обеспечил ей неприкосновенность репутации на долгие 14 лет) директор Хогвартс Альбус Дамблдор.

Не мой учитель

Расслоение общества особенно заметно в США, где концептуальное столкновение в обществе вышло на уровень настоящей культурной войны. И если в одних школах США запрещают книги вроде «Гендерквира», то в других под запретом находится «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери или «Оливер Твист» Чарльза Диккенса.

Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives / Stringer Кадр из фильма «451 градус по Фаренгейту»

Например, губернатор Флориды Рон Десантис начал свое выступление на пресс-конференции 9 марта с демонстрации книг, обнаруженных в государственных школах штата. Представленные общественности издания содержали настолько детализированные изображения секса с несовершеннолетними, что телеканал WFLA-TV вынужден был прервать трансляцию мероприятия.

Утром равноправие, вечером деньги. Или наоборот

Справедливости ради стоит отметить, что попытки форматировать культурное пространство в США предпринимались на протяжении почти всей их истории . В свое время ультраконсервативные круги намеревались запретить «Улисса», «Над пропастью во ржи» или «Убить пересмешника» — за «вульгарность», «расовые оскорбления» и «пропаганду коммунизма». Кроме того, зачастую целью таких проектов является не столько продвижение тех или иных идей, сколько получение прибыли на волне популярности повестки «социальной справедливости» и «равноправия». Однако здесь прогрессисты сталкиваются с тем, что попытки переделать классику на новый лад нередко встречают резкое неприятие со стороны аудитории. Впрочем, это может объясняться несколькими причинами, отмечает доцент кафедры эпистемологии и логики философского факультета ГАУГН Елена Алексеева.

— Публика может не принимать то или иное произведение из-за собственных исходных эстетических предубеждений или же из-за недостаточного художественного уровня самого произведения. Последнее может объясняться тем, что форма оказывается в них чрезмерно подчинена этическому содержанию, из-за чего, например, рушится логика сюжета, — прокомментировала она.