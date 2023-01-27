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Вопрос кадров: РКН пока не наказывал онлайн-кинотеатры за сериалы с ЛГБТ

Однако некоторые платформы уже начали модерировать контент самостоятельно
Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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В первом квартале 2023 года закон, которым запрещается пропаганда ЛГБТ, работает в профилактическом режиме, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. В ведомстве заявили, что «не выдавали предписания аудиовизуальным сервисам и не составляли протоколы за нарушение указанной нормы закона». При этом топовые сериалы, например, на «Амедиатеке» уже стали существенно короче: сервис самостоятельно внес правки. Однако большинство онлайн-платформ пока не редактировали свой контент, но удалили некоторые наименования из своих библиотек.

Что говорит закон?

Согласно закону, регулятором его исполнения назначен Роскомнадзор. Процедура определена следующая: при выявлении сигналов о пропаганде РКН направляет информацию в уполномоченные государственные органы, а после, в случае подтверждения — принимает меры по ограничению доступа к ней. В ведомстве «Известиям» объяснили, что сейчас проводятся только профилактические мероприятия с представителями аудиовизуальных сервисов по разъяснению требований закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Вопрос кадров
эйфория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нормативными документами не предусмотрено создание и ведение реестра материалов или отдельных сцен фильмов и сериалов, которые нарушают закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола, — отметили в Роскомнадзоре. — Решение о наличии таких сцен принимается владельцами сервисов самостоятельно либо Роскомнадзором на основании экспертных заключений.

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По закону, мониторинг должна осуществлять уполномоченная правительством РФ организация, которая, по словам источников «Известий» в нижней палате парламента, еще не определена. Пока депутаты предлагают онлайн-кинотеатрам преимущественно самим изучать свой контент на предмет пропаганды ЛГБТ и при возникновении вопросов — обращаться за консультацией в Роскомнадзор.

Источники «Известий» в онлайн-кинотеатрах отмечают, что самостоятельно проверить весь контент они вряд ли смогут: это десятки и сотни тысяч часов, для проверки которых нужно заказывать экспертизу — на это нужно много времени и ресурсов. Сервисы ждут инструкций от РКН: проще удалить несколько наименований по запросу, потому что даже редактура по примеру «Амедиатеки» обойдется слишком дорого.

На сегодняшний день редакция закона носит профилактический характер, то есть Роскомнадзор, по крайней мере, в рамках первого квартала, никого не наказывает, а лишь указывает на ошибки в случае обнаружения каких-то нарушений закона и предлагают их добровольно устранить, — сказал «Известиям» автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Вопрос кадров
дома
Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt

По его словам, такая договоренность была достигнута с 24 онлайн-кинотеатрами на площадке комитета.

— Поэтому когда неделю назад произошли события — два аудиовизуальных сервиса у нас взяли и стали корректировать и тексты, и что-то удалять — это была абсолютно их инициатива, на мой взгляд, носящая, не исключаю, провокативный характер. Так действовать не нужно, — подчеркнул Хинштейн.

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У себя в телеграм-канале депутат пишет, что с момента действия закона «РКН передал претензии к семи фильмам, где усматриваются признаки ЛГБТ-пропаганды».

А кто эксперты?

Сигналы о нарушениях рассматриваются и от самих депутатов, и от экспертов Роскомнадзора, и от простых россиян, рассказали «Известиям» законодатели. Соавтор закона, депутат ГД Антон Ткачев сообщил, что создание отдельных экспертных групп не планируется.

Специальной экспертной группы для отслеживания контента с пропагандой ЛГБТ не создавалось. У РКН есть возможность оценки аудиовизуального контента как машинным способом (с помощью алгоритмов и специального ПО), так и с помощью сотрудников, которые реагируют на жалобы и обращения. Понятно, что весь контент интернета отсматривать не будут, но владельцы аудиовизуальных сервисов должны, в том числе, сами убрать тот контент, который не соответствует закону, — заявил он.

Вопрос кадров
Эйфория
Фото: HBO

Спустя обозначенный профилактический период, пояснила «Известиям» соавтор закона Татьяна Буцкая, кинотеатры за его несоблюдение и при обнаружении запрещенных сцен будут оштрафованы. Юрлицам может грозить штраф до 5 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Причем конкретных способов проверки контента законодатель онлайн-кинотеатрам не предоставляет, они должны делать это своими силами.

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— Они представляют информацию. Это как магазин: только в одном детском магазине может быть до десяти тысяч единиц товара, но за каждую он несет ответственность. У каждого должен быть сертификат подтверждающий, что это товар безопасный. Так и с аудиовизуальными сервисами, тут нет исключений, — сказала Татьяна Буцкая.

Отдельно депутат подчеркнула, что введенные ограничения касаются всех фильмов: и американских, и европейских, и российских.

Одним из главных вопросов, по словам источников «Известий», остается экспертиза. Кто-то должен определить, нарушает ли тот или иной контент закон или нет. Для этого нужны квалификация, ясные критерии анализа, экспертные заключения, подписанные группой, которая проводила работу.

Законодатели заверили «Известия», что в случае нарушения закона поголовной блокировки не планируется. Ресурс получит штраф и будет заблокирован, но после его исправления и оплаты штрафа он сможет продолжить работу.

Что будет с Мирандой?

Многие СМИ отметили удаление сцен и замену дубляжа в проектах HBO, которые доступны к просмотру на платформе: «Эйфория», «Белый лотос», «Секс в большом городе».

«Известия» обнаружили, что и сиквел «Секса в большом городе» «И просто так» 2021 года теперь можно посмотреть в сильно сокращенном виде. Первая серия короче оригинала на пять минут. Удалены диалоги о гендерной идентичности, а также фразы, из которых становится ясно, что тот или иной персонаж — представитель ЛГБТ-сообщества.

Вопрос кадров
Сериал
Фото: HBO
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Другие эпизоды тоже сокращены, в среднем, на 5–10 минут каждый. Финальную серию сократили почти вполовину — из 40 минут осталось 25.

Правки внесены и в магистральный продукт сервиса — «Игру престолов». Именно он много лет назад стал главным драйвером стриминга, привлекая подписчиков. Теперь он тоже стал короче. «Известия» направили запрос в «Амедиатеку».

В других онлайн-кинотеатрах изменения тоже произошли. Драма с Тимоти Шаламе «Назови меня своим именем» недоступна для просмотра на Okko, на «Кинопоиске» и других платформах. Такая же ситуация с британским мини-сериалом «Это грех». При этом исчезновение картин может быть связано и с окончанием лицензии на контент: подтверждения от платформ на этот счет нет.

Представители ряда платформ анонимно подтвердили, что действительно убрали незначительную часть контента, но не планируют редактировать имеющийся до получения указаний от РКН.

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