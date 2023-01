Неон это: новый сериал от автора «Драйва», викинги и просто стрим

Январь оказался щедр на премьеры: комедийные сериалы, мультфильмы по «Звездным войнам» и «Скуби-Ду», новая работа Николаса Виндинга Рефна, а также предыстория супергероя Игоря Грома. «Известия» рассказывают, какие шоу стоит посмотреть на онлайн-площадках в этом месяце.

«Одни из нас» (The Last of Us)

HBO MAX

Игра, на которой основывается новый одноименный сериал, вышла в 2013 году и стала суперхитом среди геймеров. В общей сложности было продано более 17 млн копий The Last of Us. Успешным было и продолжение, выпущенное в 2020 году. Популярность и успех перешли сериалу по наследству от серии игр: пилотная серия, вышедшая на сервисе HBO Max 15 января, собрала 4,7 млн зрителей. Это позволило новинке занять второе место по объему аудитории после «Дома Дракона».

Сериал рассказывает о двух героях — Джоэл и Элли. Вместе они пытаются выжить на руинах Соединенных Штатов, скрываясь от зомби.

«Всевидящее око» (The Pale Blue Eye)

Netflix

Режиссером картины выступил Скотт Купер. Среди киноманов он известен по фильму «Сумасшедшее сердце» («Оскар»-2010). Действие новой работы Купера разворачивается в 1830 году. Главный герой — находящийся в отставке детектив-одиночка Лэндор, страдающий алкоголизмом. Однако он вынужден снова взяться за дело: его просят расследовать смерть курсанта военной академии Вест-Пойнт. В работе детективу помогает юный Эдгар Аллан По.

«Ковбой из Копенгагена» (Copenhagen Cowboy)

Netflix

Николас Виндинг Рефн, автор хита «Драйв» с Райаном Гослингом в главной роли, показал новый фэнтезийно-криминальный сериал в неоновых тонах. По сюжету девушка по имени Миу, обладающая сверхъестественными способностями, оказалась в неволе у суеверной помещицы. Миу удается вырваться на свободу, и она решает отомстить своим обидчикам. Чтобы осуществить свой план, ей понадобится поближе познакомиться с преступным миром и гангстерами. Сериал сочетает элементы криминальной драмы и мистики, а во время просмотра возникает ощущение, будто герои находятся в страшной сказке.

«Викинги: Вальхалла» (Vikings: Valhalla, 2-й сезон)

Netflix

Сюжет сериала разворачивается через 100 лет после событий оригинальных «Викингов». В этот период происходит закат эпохи северных воителей: среди языческих племен уже распространяется христианство. Второй сезон продолжает историю о похождениях и завоеваниях викинга Лейфа Эрикссона.

Особое внимание зрителей зацепил чернокожий персонаж, который прибыл из древнерусского Новгорода. Его появление сразу вызвало большой резонанс в Сети: одни пользователи просто посмеялись над допущением от Netflix, а другие выступили против подобных, как они считают, искажений истории. Тем не менее визуальная часть сериала радует: эффектные сцены боев сменяют природные и морские пейзажи.

«Звездные войны: Бракованная партия» (Star Wars: The Bad Batch, 2-й сезон)

Disney+

Мультсериал рассказывает историю элитного отряда клонов №99, которых также называют «бракованной партией». Их отличительная особенность — генетические мутации, которые дали уникальные способности, а также позволяют сопротивляться «приказу №66». Не желая быть рабами императора-ситха Палпатина, они оказываются вне закона. Первая серия нового сезона вышла на Disney+ 4 января, всего в нем запланировано 16 эпизодов.

Шоу вряд ли дотянет по популярности до своего предшественника «Звездные войны: Войны клонов», однако хуже от этого оно не становится. Поклонники франшизы будут рады увидеть излюбленных героев, а те, кто только начал изучать вселенную Джорджа Лукаса, смогут открыть для себя новые истории, о которых не рассказали в фильмах.

«Терапия» (Shrinking)

Apple TV+

Комедийный сериал расскажет о жизни двух психотерапевтов Джимми и Пола. Один из них потерял супругу и решает, что будет говорить своим пациентам то, что он о них думает. Новый подход нарушает этические и врачебные нормы, однако это решение начинает менять его жизнь. Одну из главных ролей в сериале сыграл Харрисон Форд , наиболее известный зрителю по роли Хана Соло в «Звездных войнах» и Индианы Джонса в одноименной серии фильмов, а другую — Джейсон Сигел, подаривший свой голос Вектору из «Гадкого я». Премьера состоится на Apple TV+ 27 января.

«Велма» (Velma)

HBO MAX

Менее заметная новинка от HBO — мультсериал «Велма», цифровая премьера которого состоялась 12 января. Сюжет рассказывает о Велме Динкли до того, как она вступила в ряды корпорации «Тайна» и встретилась с псом Скуби-Ду и компанией. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes новый сериал получил крайне низкие оценки пользователей: всего лишь 6% . Критики тоже не в восторге: их рейтинг держится на уровне 50%. По мнению зрителей, авторы внесли слишком много прогрессивных изменений: главная героиня и Шэгги, например, стали чернокожими, а во многих шутках прослеживается «ненужная политкорректность».

«Гром: Трудное детство»

«Кинопоиск»

1 января состоялась цифровая премьера сиквела к фильму «Майор Гром: Чумной доктор». В этот раз перед зрителями разворачивается предыстория юного Игоря Грома, который превращается из обычного школьника в настоящего супергероя и борца с преступностью.

По сюжету мальчишка ввязывается в сомнительную авантюру вместе с другом Игнатом, чтобы заработать денег на свою мечту. В это же время его отец вместе с будущим начальником полиции Федором Прокопенко пытаются поймать лидера питерского криминального мира по прозвищу Анубис. Боевик позволяет взглянуть на Игоря Грома с другой стороны, а также проливает свет на определенные черты его характера, привычки и мотивацию супергероя.

«Фандорин. Азазель»

«Кинопоиск»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышел новый сериал «Фандорин. Азазель» по мотивам знаменитого романа Бориса Акунина. Действия разворачиваются в альтернативной реальности, а местом действия становится Петроград. В этой вселенной современной Россией правит император, а порядок на улицах поддерживают роботы-городничие. Главный герой — 20-летний следователь Эраст Фандорин. События в сериале сильно отличаются от того, что написано в романах, однако это нельзя назвать минусом: отказавшись от следования книгам, авторы шоу позволяют зрителям взглянуть на знакомую историю по-новому.

«Стрим»

Premier

Рустам Ильясов, известный по «Трудным подросткам», показал новый сериал о молодом борце за справедливость. В центре сюжета оказывается школьник по имени Жора, которого сыграл Денис Власенко, восходящая звезда. После переезда в другой город Жора никак не может подружиться с одноклассниками и найти общий язык с учителями. Дома дела тоже идут не слишком гладко: родители постоянно ругаются из-за того, что отец юноши не может найти работу. Устав от несправедливости, Жора решает с ней бороться, но по-своему. Вместо геройского плаща он надевает на голову шлем с видеокамерой и начинает вести прямую онлайн-трансляцию всего того беспорядка, который происходит вокруг него. Аутсайдер становится популярным героем — сюжет расхожий, но с точными реверансами в адрес современной молодежной культуры и крайне популярных в Сети онлайн-трансляций.

«Против всех»

START

Режиссером «Против всех» стал Михаил Соловьев. До этого он работал над сериалами «Семейка» и «СеняФедя». Главную роль сыграл Николай Добрынин. Пожилой мужчина Захар категорически отказался продавать свой земельный участок со старым домом, чтобы на его месте построили жилой комплекс. Недовольство упрямого землевладельца усиливает не только то, что строители вырубили ближайший лес, а пруд осушили, но и его собственный внук. Молодой человек влюбился в дочку его заклятого врага — застройщика. Всё это вынуждает Захара выйти на тропу войны против строителей и недовольных соседей.

«Оливье и роботы»

IVI

Шуточное название хорошо определяет настроение комедийного сериала о повседневной жизни россиян в технологичном мире будущего. В шести коротких историях искусственный интеллект, дроны, клоны и киборги сталкиваются с загадочной русской душой. Сериал в шутливой форме затрагивает актуальную тему: как технологии влияют на жизнь людей.

Все хотя бы раз разговаривали с техникой, особенно если она не работает. И если в прошлом десятилетии общение, как правило, было односторонним, то теперь техника может и ответить. «Оливье и роботы» выступает как наглядное предсказание будущего, в котором технологии развиваются быстрее, чем люди адаптируются к новым условиям.

«Слон»

Kion

Картина Гарика Петросяна рассказывает историю о любящем отце по имени Сергей. Он едет из Воронежа в столичную больницу, чтобы оплатить дорогостоящую операцию по пересадке сердца для своего маленького сына. С собой у него тяжелая сумка, в которой лежат 10 млн рублей. В дороге героя постоянно отвлекают телефонными звонками: всем очень интересно узнать, откуда у него такая крупная сумма. Сначала коллеги спрашивают о пропаже его начальника, затем главному герою звонят из полиции, и, наконец, им начинают интересоваться бандиты.