Гей over: в РФ намерены ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх

В России хотят ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. Ее планируют зафиксировать в поправках ко второму чтению законопроекта о запрете нетрадиционных ценностей. По словам инициатора, первого зампреда комитета по просвещению Госдумы Яны Лантратовой, сегодня эту сферу законодательство не охватывает, хотя примеров таких игр много . Правда, интернет-эксперты предупреждают: это вряд ли гарантирует защиту детей от опасной информации, так как трудно проконтролировать пиратский контент . По информации «Известий», Госдума намерена принять законопроект во втором чтении 27 ноября, а до конца этой недели собирают поправки к нему.

Опасное влияние

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (есть у «Известий»). Документом предлагается ввести административную ответственность за пропаганду нетрадиционных ценностей в компьютерных играх.

— В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений , — пояснила «Известиям» Яна Лантратова.

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Она добавила: многие разработчики показывают в своих играх геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Американская ЛГБТ-организация даже учредила премию для лучших персонажей компьютерных и видеоигр, на которую номинируют контент с особым вниманием к реалиям этого сообщества , уточнила парламентарий.

— Поправки необходимы для обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента . К такой информации может быть отнесена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и желание сменить пол, а также иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, — отметила она.

Справка «Известий» Впервые персонажи ЛГБТ как второстепенные герои появились в видеоиграх в 1980-х и 1990-х годах. Однако на тот момент им уделялось немного внимания. Переломным моментом стал конец 2010-х годов, а их массовое включение в игры началось с 2019-го. С этого времени за достоверное изображение героев с нетрадиционной ориентацией стали давать премии GLAAD Media Awards. Одной из самых скандальных и вызвавших возмущение пользователей стала игра The Last of Us. Она была запрещена на Ближнем Востоке, а в России появились петиции к Министерству культуры просьбой запретить ее выход на территории страны.

Документ вносит поправки в законопроект, который Госдума утвердила в первом чтении 27 октября. Ими предлагается установить наказание за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх по аналогии с уже принятыми в первом чтении нормами. В том числе за пропаганду игр в СМИ и интернете в отношении взрослых физлица будут наказаны штрафом до 200 тыс., должностные лица — до 400 тыс., а юрлица — до 4 млн рублей. Если такая пропаганда велась в отношении детей , штраф составит до 400 тыс. для граждан, до 800 тыс. для должностных лиц и до 5 млн рублей — для юрлиц.

Должно быть вне закона

По информации «Известий», на этой неделе заканчивается срок, когда депутаты должны представить свои поправки в законопроект. Во втором чтении Госдума намерена его принять 27 ноября . Что касается именно этих изменений, то, по словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству, члена фракции «Единая Россия» Даниила Бессарабова, «надо вникнуть и внимательно изучить данную инициативу, чтобы она не дублировала другие нормы».

— В настоящее время э та сфера компьютерных игр действительно плохо регулируется законодательством. Поэтому я поддержу предложение , — заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции КПРФ Нина Останина.

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— Всё это дьявольские проявления, которые противоречат нашим традиционным ценностям. Всё, где это сегодня демонстрируется, должно быть вне закона . Мы обязаны защитить общество, — подчеркнул «Известиям» зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

Во фракции ЛДПР от комментариев воздержались. Хотя ранее ее зампред Ярослав Нилов поддержал предложение детского омбудсмена Ирины Волынец внести в перечень рисков для психики ребенка игры, изображающие нетрадиционные семейные ценности. Об этом она попросила главу Минздрава Михаила Мурашко в конце октября.

Однако как отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, если запрет установят, то нет гарантий, что он будет эффективным, так как тяжело проконтролировать распространение таких игр, особенно пиратского контента .

К слову, ввести ограничения в компьютерных играх ранее предлагали в ряде министерств. В октябре Минэк совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры объявили о подготовке законопроекта, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретит в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения. Однако пока эти нормы не приняты.