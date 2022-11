Гей over: в РФ намерены ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх

Впервые персонажи ЛГБТ как второстепенные герои появились в видеоиграх в 1980-х и 1990-х годах. Однако на тот момент им уделялось немного внимания. Переломным моментом стал конец 2010-х годов, а их массовое включение в игры началось с 2019-го. С этого времени за достоверное изображение героев с нетрадиционной ориентацией стали давать премии GLAAD Media Awards. Одной из самых скандальных и вызвавших возмущение пользователей стала игра The Last of Us. Она была запрещена на Ближнем Востоке, а в России появились петиции к Министерству культуры просьбой запретить ее выход на территории страны.