Фиксировать ценности: законы о ЛГБТ-пропаганде примут до конца года

Законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и о наказании за его невыполнение Госдума может принять в окончательном чтении до конца года. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, ко второму чтению в документы могут внести ужесточающие наказание поправки. При этом подготовить их могут не только единороссы, но также ЛДПР и КПРФ. Какие нормы вошли в законопроект уже сейчас и что еще могут добавить — в материале «Известий».

Поставить заслон

Депутаты Госдумы 27 октября единогласно приняли в первом чтении законопроекты «О внесении изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Они устанавливают запрет на ЛГБТ-пропаганду и наказание за невыполнение новых норм. Об этом сообщил телеканал «Дума ТВ», который опубликовал отдельные кадры выступлений депутатов на заседании, которое прошло в закрытом режиме.

Основным докладчиком стал глава комитета Госдумы по информационной политике, депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн. По его мнению, проблема, связанная с навязыванием нетрадиционных ценностей, вышла за рамки понимания и приличия.

— Мы видим, что на Западе идет настоящая ЛГБТ-революция. Там, как сказал наш президент, происходит радикальное отрицание норм, религий, семьи. Поддержка ЛГБТ произносится не просто как норма, а как признак прогрессивности. Подтверждает это и тот факт, что 32 государства узаконили однополые браки, а 34 страны признают форму партнерства между людьми одного пола, — обратился он к коллегам.

Более того, по его словам, в большом количестве стран приняты законы, позволяющие изменять детям пол без согласия родителей.

— Сегодня новые персонажи заполонили не только литературу для взрослых, но и для детей. И все это является частью ведущейся против России войны. Россия остается одной из последних стран, где защищают традиционные ценности. Именно поэтому нам необходимо поставить заслон всей этой мерзости, — уверен Александр Хинштейн.

Депутат также сообщил, что для защиты детей работающие в России онлайн-кинотеатры обяжут устанавливать специальные декодеры для ограничения доступа несовершеннолетних к просмотру фильмов для взрослых. Он пояснил: каждый пользователь при трансляции такого рода продукции будет вводить код, и ребенок не сможет это сделать, пояснил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что запрещать непосредственно гомосексуальные отношения депутаты не намерены. Впрочем, спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил ужесточение рассматриваемых норм ко второму чтению.

— Возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы, будем их рассматривать, — заявил он.

Накажут штрафами

Согласно документам, новой редакцией статьи 6.21 КоАП предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Если деяние совершается в СМИ или интернете, штраф составит до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн для юрлиц. Иностранцев также могут наказать на сумму до 400 тыс. рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Кроме того, предлагается ввести в административный кодекс две новые статьи. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде штрафа до 800 тыс. для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц. Иностранца за это могут оштрафовать на 800 тыс. рублей и выдворить из страны. Также вводится статья за «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Она предполагает наказание в виде штрафа до 200 тыс. для граждан и до 4 млн рублей для юрлиц.

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений приняла чрезвычайно широкое распространение в современном мире. Она ведется как через СМИ и сеть «Интернет», так и через проведение общественных мероприятий, демонстрацию таких отношений в кино, литературе, продукции музыкальной индустрии», — объясняют необходимость этих мер депутаты в пояснительной записке к документам.

Как сообщил «Известиям» Александр Хинштейн, Госдума примет законопроекты в окончательном чтении до конца года.

— Это очень важная, даже приоритетная задача. Поэтому мы сейчас активно занимаемся корректировками всего пакета законопроектов по этой теме, чтобы все понятия были точно сформулированы и не возникало двусмысленности в трактовке, — пояснил парламентарий.

По его словам, поправки в документы еще могут вноситься, в том числе в части ужесточения ответственности.

— В случае принятия законопроекта ограничения распространятся на пропаганду ЛГБТ и педофилии для всех возвратных групп. А также появится запрет на демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков — в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе и рекламе. Также возможны уточнения в части обособления соцсетей и новостных агрегатов, — сообщил Александр Хинштейн.

Новые предложения

О намерениях внести поправки «Известиям», в частности, сообщили в КПРФ.

— Мне кажется и так понятно, почему мы должны этот законопроект принять. Он связан с защитой нашей идентичности, культуры, навязыванием определенных, чуждых ценностей и взглядов, — пояснил «Известиям» глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

При этом, у коммунистов был свой вариант законопроекта относительно запрета ЛГБТ-пропаганды, но выбор был сделан в пользу принятых документов.

— Думаю, что мы предложим поправки в рамках комитета по информационной политике. Важно было принять этот законопроект сегодня, потому что есть запрос общества и вызовы, на которые мы должны ответить, — добавил в беседе с «Известиями» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В «Справедливой России — за правду» сообщили, что пока не знают, будут ли готовить свои предложения к рассмотрению новых норм во втором чтении.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что новые нормы могут создать перегибы с наказанием. По его словам, человек может написать невинный пост в социальных сетях с упоминанием однополой пары, например, поздравлением с каким-то событием и быть за это наказанным. Кроме того, эксперт считает, что под цензуру могут попасть многие культовые книги и фильмы, которые уже стали частью мировой культуры.