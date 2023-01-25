Есть столько книг: в прокуратуру пожаловались на пропаганду ЛГБТ

Генпрокуратуру просят проверить интернет-магазины, торгующие книгами, на выполнение закона о запрете пропаганды ЛГБТ . Такой запрос в ведомство направил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный . Как он сообщил «Известиям», к нему обратились граждане, заметившие активную продажу книг с такой тематикой. В Роскомнадзоре пояснили «Известиям», что законом установлен запрет на ЛГБТ-пропаганду среди всех российских граждан, независимо от возраста, а материалы с демонстрацией нетрадиционных отношений должны иметь маркировку «18+» . Эксперты считают, что издателям уйти от возможных нарушений нового закона будет непросто, возможным выходом бы мог стать список запрещенной литературы. Такой, к слову, уже действует в отношении фильмов.

Как продавали, так и продают

Как выяснили «Известия», зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить на наличие ЛГБТ-пропаганды онлайн-магазины, в которых продают книги . Документ имеется в распоряжении «Известий». К нему депутат прилагает поступившее к нему письмо.

«Я выступаю в защиту традиционных ценностей, материнства и детства. Поэтому выражаю глубокую обеспокоенность тем, что в интернете, несмотря на запрет, продолжают активно распространяться и продаваться книги с ЛГБТ-содержанием. Их не убрали с цифровых «книжных полок», а наоборот, агрессивно рекламируют », — сообщает депутату Ольга Савельева.

Кроме того, по ее словам, в интернете содержится много систематизирующей информации о таких книгах. Например, поисковики выдают целые тематические подборки лучших произведений про отношения геев или топ-10 книг про ЛГБТ.

« Неужели никто не проверяет интернет-магазины и другие площадки, которые занимаются их продажей? Почему до сих пор огромными тиражами продаются электронные версии такой запрещенной книги, как «Лето в пионерском галстуке»? Судя по отзывам и рецензиям, в ней содержится множество сцен с описанием нетрадиционных отношений подростков, ЛГБТ-культуры», — отмечает она.

В пример она приводит книжный интернет-магазин «ЛитРес», где, по информации Ольги Савельевой, это произведение предлагают прослушать бесплатно. В «Лабиринт.ру», по ее словам, продается книга «Линия красоты», главный герой которой предпочитает нетрадиционные отношения. А в OZON, несмотря на принятый закон, существует целая рубрика, которая называется «Книги про геев». Там продается не один десяток ЛГБТ-книг, причем не на всех есть даже маркировка 18+.

« Даже на российской интернет-платформе «Яндекс» мы без труда можем найти такие подборки ЛГБТ-произведений . Например, поисковик «Яндекс» выдает ссылку на список книг с ЛГБТ-тематикой», — констатирует Ольга Савельева.

«Известия» направили запросы в перечисленные онлайн-магазины. В пресс-службе Ozon заверили, что онлайн-площадка всегда выполняет требования законодательства в отношении продажи запрещенных товаров. «Новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ требует блокировать карточки книг, если в них есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола. Мы тщательно мониторим подобные товары и скрываем от покупателей, если есть нарушения», — пояснили там «Известиям». При этом в Ozon отметили, что для рынка это новые требования, поэтому критерии блокировки сейчас обсуждает вся отрасль в тесном взаимодействии с комитетом Госдумы по информполитике.

В пресс-службе «ЛитРес»«Известиям» рассказали, что у них был размещен подкаст про книгу «Лето в пионерском галстуке», а не само произведение. «Прослушать его нельзя , кнопки прослушивания нет», — уточнили там.

Пропаганда или нет?

Анатолий Выборный полагает, что нарушения законодательства в онлайн-магазинах все же имеются, поскольку книги с этой тематикой часто продаются без каких-либо возрастных ограничений.

— Закон уже вступил в силу, но ЛГБТ-литература, в том числе в аудиоформате, до сих пор в свободном доступе в интернете для любого пользователя, включая несовершеннолетних . Ее не убрали из онлайн-магазинов, напротив, активно продвигают как изысканные бестселлеры, которые уж точно придутся по вкусу школьникам, — сказал «Известиям» парламентарий.

По его словам, необходимо, чтобы закон о запрете ЛГБТ-пропаганды заработал в полную силу, а те, кто его нарушают, были оштрафованы.

На прошлой неделе Роскомнадзор представил критерии, по которым будет признаваться наличие ЛГБТ-пропаганды . Документ об этом в форме приказа размещен на портале проектов нормативных актов. К таким критериям, к примеру, относится информация о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними. Кроме того, речь идет об искажении представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных предпочтений. Это касается и информации, которая оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений, вызывает интерес к нетрадиционным, обосновывает их допустимость или формирует положительное отношение к смене биологического пола человека.

— Законом установлен запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних. В свою очередь материалы с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений должны иметь маркировку «18+» , — пояснили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

Также в ведомстве сообщили, что сервисы онлайн-библиотек обязаны исключить все материалы с такой пропагандой и предусмотреть блокировку доступа к книгам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки.

Ранее Роскомнадзор составил список фильмов, которые попадают под требования нового закона . В их числе «Горбатая гора», «Назови меня своим именем», сериалы «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно». «Известия» обратились в ведомство с просьбой уточнить: есть ли такой список в отношении книг. Также «Известия» направили запрос в Генпрокуратуру.

Стоит отметить, что в разных городах России граждане сами стали выявлять продажу такой литературы в обычных магазинах. В российском книжном союзе «Известиям» сообщили, что пока не в курсе новых критериев Роскомнадзора. Аналогичное мнение высказали в некоторых издательствах и магазинах. Например, в «Фалансере» уверены, что закон коснется только фильмов, а не книг .

Политтехнолог Александр Твердов рассказал о тонкой грани между ЛГБТ-пропагандой и информированием о таких отношениях. По его мнению, в принципе признаки склонения к нетрадиционным связям можно увидеть везде, где они показаны. Поэтому издателям уйти от возможных нарушений нового закона будет непросто. Возможным выходом стал бы список запрещенной литературы , аналогичный перечню, который был сформирован в отношении фильмов. При этом эксперт убежден, что такая литература не должна попадать в руки детям и при продаже на ней необходимо делать соответствующую маркировку.