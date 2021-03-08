Женская роль второго плана: кино проверили на половое неравенство

Команда ученых из Израиля и Великобритании использовала метод анализа больших данных, чтобы выяснить, как гендерное неравенство отразилось в кино за последние 100 лет. Исследователи рассмотрели в своей работе диалоги более чем из 15 тыс. фильмов. Все разговоры между персонажами были представлены специально созданной компьютерной программой в виде общения героев в своеобразных «социальных киносетях». Результаты показали существенную разницу между статистическими показателями мужских и женских ролей. Например, среди всех взаимодействий киногероев только 3,57% происходит между незамужними женщинами, в то время как между неженатыми мужчинами — 40,74%. Основные персонажи фильмов — в основном мужчины. Например, в картине «Властелин колец» все 10 центральных ролей отданы им. Опрошенные «Известиями» эксперты в области гендерных вопросов считают, что происходящее на экране во многом соответствует процессам, протекающим в обществе.

На мужское и женское рассчитайсь

Целью исследования ученых из Израиля и Великобритании было выяснить, как проблема гендерного неравенства отражается в мировом кинематографе, а также как принято изображать женские образы в фильмах. Компьютерному анализу подверглись 15 540 лент, что сделало научную работу одним из крупнейших изысканий на эту тему. Чтобы попасть в выборку, фильм должен был собрать минимум 1000 отзывов на сайте IMDB (Internet Movie Database, крупнейший в мире сайт о кинематографе. — «Известия»), что подтверждало его популярность. С помощью автоматического распознавания титров исследователи преобразовали каждую кинокартину в аналог социальной сети, где зафиксированы все диалоги между действующими лицами. Затем ученые систематизировали и классифицировали полученные связи между персонажами, используя хорошо разработанную технологию анализа социальных сетей (Social Network Analysis).

«В своей работе мы уделили внимание изображению женщин в кинематографе — индустрии, которая оказывает значительное влияние на общество», — пишут авторы работы в статье в журнале Nature.

Женская роль второго плана Фото: Global Look Press/KPA

Авторы исследования попытались найти ответы на четыре конкретных вопроса: существуют ли жанры кино, в которых нет гендерного неравенства; что отношения между персонажами говорят о взаимоотношении полов и как это меняется со временем; получают ли сегодня женщины больше центральных ролей, чем в прошлом; и насколько правдиво кино изображает женщин?

Для решения этой задачи учеными были разработаны алгоритмы анализа больших данных, которые дали точные статистические величины, проясняющие поставленные вопросы.

Всего расчеты включали 23 показателя. Каждому киногерою, участнику социальной сети, было присвоено шесть характеристик, которые описывали значимость его положения в структуре фильма. Например, «общий вес» персонажа определялся количеством его появлений на экране, «степень посредничества» — числом связей между другими героями фильма, проходящих через персонажа, а «кластеризация» — характером связей между персонажами, включая такие характеристики, как количество треугольников из связанных между собой киногероев, в которые вовлечен персонаж. Также в число рассматриваемых показателей вошли общее количество персонажей в фильме, количество женщин среди 10 основных персонажей фильма, число женских треугольников и другие.

В результате подсчетов выяснилось, что самыми «равноправными» жанрами, в которых женским и мужским персонажам уделяется примерно одинаковое внимание, оказались фильмы нуар, историческое кино, фильмы ужасов, музыкальные картины, мюзиклы, детективы и военные фильмы. В кино этих жанров статистика мужских и женских ролей совпадает по девяти показателям из тех 10, которые сравнивались.

Ответ на второй вопрос исследования — как в кино показаны взаимоотношения полов — дал анализ связей в треугольниках соцсетей. Более 40% из них оказались чисто мужскими, один женский персонаж фигурирует в 37% треугольников, два — в 19%, а чисто женских треугольников оказалось меньше 4%. Это явно говорит о преобладании в кино мужской повестки, взаимоотношений и конфликтов.

Женская роль второго плана Кадр из фильма «Унесенные ветром» Фото: New Line

Подсчет количества женщин и мужчин среди основных персонажей фильмов также дал однозначную картину. Мужчины удерживают здесь первенство с большим отрывом. Например, во всемирно известной картине «Властелин колец» все 10 центральных ролей — мужские. В исследование попали только пять фильмов, где все 10 центральных ролей отданы женщинам. Одна из них — о женской тюрьме, другая — о школе для девочек , где это условие, естественно, соблюдается. Также анализ показал, что с 1965 года прослеживается устойчивая тенденция к увеличению в кино числа женских ролей среди центральных персонажей.

Что такое справедливость

Сложнее всего оказалось ответить с математической точностью на вопрос о том, насколько справедливо изображают женщин в кино, ведь справедливость — понятие субъективное. До последнего времени общепринятым для оценки гендерной предвзятости в искусстве был тест Бекдел. Чтобы его пройти, произведение должно соответствовать трем критериям: в нем представлено не менее двух женских персонажей с именами, они должны разговаривать между собой, и этот разговор должен быть о чем-то, кроме мужчин.

Авторы исследования рассчитали среднюю вероятность прохождения фильмами этого теста по десятилетиям. Оказалось, что начиная с 1960-х годов этот показатель непрерывно растет. Так, фильм, снятый в 1960-х, мог бы пройти этот тест с вероятностью 0,495, то есть из 100 фильмов тест Бекдел проходило 49. А картина, сделанная после 2010-го, — уже c вероятностью 0,555, то есть из 100 современных фильмов тест пройдут 55.

Женская роль второго плана Фото: Depositphotos

Ученые, работавшие над исследованием, указывают, что тест Бекдел не отражает реального положения дел. Действительно, интуитивно понятно, что в фильме, где все внимание уделяется мужским проблемам, может быть сцена, где два женских персонажа говорят на какую-то отвлеченную тему. Вместо этого специалисты предлагают более точную альтернативу — индекс гендерного соотношения. Он складывается из пропорции степени центральности мужских и женских персонажей кинокартины. Степень центральности показывает, какую роль играет герой в структуре фильма. Если при делении этого показателя для женских персонажей на показатель мужских персонажей кинокартины вы получаете величину от 0,8 до 1,2, то тест на гендерное равноправие пройден. Из более чем 15 тыс. фильмов, включенных в исследование, этот тест прошло только 12%.

Как в кино

Опрошенные «Известиями» специалисты в области кино и гендерных вопросов считают, что происходящее на экране кинотеатра во многом может соответствовать процессам, протекающим в обществе.

— Образ женщины традиционно был представлен в кинематографе двояко, — пояснил «Известиям» историк кино, научный сотрудник Библиотеки им. Тургенева Олег Грознов. — С одной стороны, пестовался традиционный взгляд, предлагающий актрисе типовой диапазон: жена, подруга, любовница. Иной подход был представлен в фильмах «Унесенные ветром», «Июльский дождь», «Член правительства» и «Приключение». В этих картинах источником энергии разной степени мощности является женское начало. Женщины тут преодолевают, презирают, поднимают с колен, прощают и дарят надежду.

Долгое время главенствующей была первая модель, говорит эксперт. В консервативной системе запретными оказываются сексуальные отношения и часто — женский вопрос. Нынешние перемены, затронувшие главным образом американское общество в целом и Голливуд в частности, во многом являются следствием преобладания в культуре США консервативной морали. Но все же не кино является локомотивом в данной истории, считает он.

— Есть очень много фильмов, где ключевой женский персонаж — только предмет любовного интереса главного героя-мужчины, а ее характер, прошлое, собственная жизнь как будто бы и не должны интересовать зрителей , — обратила внимание психолог, координатор онлайн-приемной ИНГО «Кризисный центр для женщин» Хана Корчемная.

Женская роль второго плана Кадр из фильма «Чудо-женщина» Фото: Каро-Премьер

Женщина в форме или в супергеройском костюме зачастую подчеркнуто сексуализируется. В принципе, в огромном количестве сериалов и фильмов кажется, что женские персонажи существуют не сами по себе, а чтобы радовать мужской глаз, или интересны только по их отношениям с мужскими персонажами. В реальной жизни женщины — не на одно лицо, у них очень разные жизни и интересы, пояснила эксперт.

— Прелесть нашего времени в том, что мужчины и женщины способны выбирать кино, которое дает нам огромное множество различных персонажей, моделей и линий поведения, причем каждый из этих персонажей может быть успешным , — сказал заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.

Женщины могут быть показаны как классические канонические образы типа Золушки или Белоснежки или как диаметрально противоположные героини из фильмов «Блондинка в законе» и «Чужой», добавил психолог. Одним из них будет близка успешная в семье и карьере Катерина из фильма «Москва слезам не верит». Другие предпочтут образ Одри Хепберн из картины «Завтрак у Тиффани», мечтающей выйти замуж за миллионера. Прекрасно то, что нынешний зритель не должен выбирать только одну определенную модель.