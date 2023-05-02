За пригоршню злотых: почему Восточная Европа влезает в долги

Страны Восточной Европы поставили рекорд по объему заимствований с начала года, продав облигаций в три раза больше, чем за тот же период предыдущего года. Страны, которые до этого держали свой государственный долг в разумных рамках, теперь быстро наращивают его из-за конфликта на Украине, роста цен на энергоносители и увеличения военных расходов. Финансовой катастрофы в ближайшем будущем из-за увеличения взятых обязательств не произойдет, но не исключено, что накопленный восточноевропейскими странами долг придется выплачивать всем миром. По крайней мере, такую идею уже подает МВФ. Подробнее — в материале «Известий».

Занятное дело

В первые три с половиной месяца 2023 года восточноевропейские государства стали мировыми лидерами по государственным заимствованиям среди всех стран с развивающимися рынками. В общей сложности они заняли на долговом рынке $32 млрд (покупателями облигаций могли быть как резиденты этих стран, так и иностранцы). Больше всего бумаг продали Польша ($9 млрд), Румыния ($6 млрд), Венгрия ($5 млрд) и Словакия ($4 млрд). Для сравнения, лидер списка, Саудовская Аравия, заняла около $10 млрд, при намного большем объеме национальной экономики, чем в любой из упомянутых стран.

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Для увеличения заимствований время было выбрано не самое удачное. Вслед за ставкой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка выросли и ставки по облигациям самых разных государств. Как отмечает агентство Bloomberg, если в 2021 году Польша продавала свои 30-летние облигации с купонной доходностью в 4%, то теперь ставка составляет 5,5%. Если же брать бумаги, номинированные в злотых, то 10-летние облигации приносят 6% — и это уже в четыре раза больше, чем два года назад.

Заимствования в иностранной валюте выгоднее из-за значительно меньших ставок. Но есть и обратная сторона медали: если курс национальных валют сильно упадет, то это резко увеличит стоимость рефинансирования взятых обязательств. Кстати, Польша и Венгрия активно занимают в иностранной валюте еще и потому, что на внутренний долг в национальных денежных единицах нет достаточного спроса в силу ограниченного размера экономик. Ситуация резкого увеличения валютных заимствований довольно сильно беспокоит инвесторов. Сейчас долларовые облигации той же Польши котируются на уровне бумаг Филиппин, Индонезии и Уругвая, стран с куда более слабым кредитным рейтингом.

Рост продаж облигаций приводит к пропорциональному увеличению бюджетного дефицита. В 2023 году он может составить 4,1% в среднем по региону при установленном пределе для Евросоюза в 3%. Разумеется, он может нарушаться, однако Брюссель смотрит на это равнодушно, если речь идет о Франции, и куда более пристрастно, если заемщики — страны Южной или Восточной Европы.

В целом для стран региона эта цифра фатальной не выглядит. Восточноевропейские государства, по крайней мере, с начала XXI века отличались крепкой фискальной дисциплиной (будучи в этом схожими с Россией). В Венгрии, к примеру, госдолг составляет 73% ВВП, что намного ниже показателей почти любого государства Западной Европы. И это худший показатель в регионе. В Польше он составляет 49%, в Словакии — 58%, в Румынии — 47%. Резервы всё еще есть.

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Однако в перспективе опасность заключается в том, что нынешние показатели — далеко не предел, а заимствования будут расти. Из всех стран региона только Венгрия больше не планирует брать в долг в этом году. Румынии, Польши и другим придется еще не раз выйти на долговой рынок. Тем более что многим из них так и не удалось урегулировать вопросы, по которым возникают конфликты с Брюсселем (связанные, по мнению ЕС, с недостаточным качеством демократических институтов), так что дополнительное финансирование по этой линии маловероятно.

Варшава увлеклась расходами

Особенно стоит обратить внимание на Польшу, крупнейшую и одну из самых динамичных экономик региона. Хотя ее госдолг сравнительно низок, стране нужно продолжать наращивать внешнее финансирование. Это связано, во-первых, с ускоренным перевооружением армии — милитаристские настроения стоят очень недешево, особенно с учетом того, что на мировом рынке может возникнуть дефицит вооружений из-за повышенного спроса.

Во-вторых, нынешний год — выборный, а значит, как это обычно бывает, правящая партия «Право и справедливость» с особым тщанием будет относиться к выполнению государственных программ. В-третьих, доходы бюджета, скорее всего, могут оказаться меньше ожидаемого в силу конфликта на Украине и его разнообразных последствий, в том числе и совсем неожиданных, таких как затоваривание национального рынка украинским зерном и другим продовольствием, что сильно бьет по местным фермерам. Кроме того, инфляция, в данный момент превышающая 15%, довольно сильно ударяет по уровню жизни в стране — зарплаты за ней не поспевают. Это также требует увеличения расходов, так как строгая экономия в нынешней политической ситуации — не вариант.

Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

Не менее важное обстоятельство — большие объемы польского госдолга вне официального баланса. Речь идет о нескольких государственных фондах, которые накопили большие объемы задолженности. Так, два института развития страны только за годы пандемии набрали долгов на 214 млрд злотых, или чуть меньше $50 млрд. Часть расходов на оборонку также проводится через внебюджетные фонды, чья задолженность должна достигнуть в скором времени чуть менее 200 млрд злотых. Есть и фонд, отвечающий за дорожное строительство и ремонт, на него тоже нужны деньги.

Общий объем внебюджетных заимствований к 2026 году может составить 638 млрд злотых, или около $150 млрд. В совокупности с бюджетными займами отношение долга к ВВП может достигнуть 75%, что является уже довольно серьезной цифрой. Особенно опасно это может быть в условиях экономической турбулентности, когда инвесторы начинают убегать с развивающихся рынков. Поляки считают, что с учетом их крепкой и хорошо развивающейся экономики такой проблемы возникнуть не должно, но такая гипотеза может быть проверена только временем.