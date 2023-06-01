Белый дом оставил за Киевом решение о присутствии Москвы на переговорах
Вашингтон считает, что украинский президент Владимир Зеленский должен решать, присутствовать ли России на мирных переговорах по Украине. Об этом в среду, 31 мая, на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Он (Зеленский. — Ред.) должен быть готов сесть и начать говорить [с представителями России]. И условия должны быть приемлемыми для него. А затем можно двигаться дальше, чтобы понять, может ли Россия быть частью этого процесса», — сказал он.
Кирби добавил, что Вашингтон не будет давить на союзника с целью возобновить переговоры.
Накануне, 30 мая, сообщалось, что Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, участие в саммите примут государства — партнеры Украины. В ходе встречи планируется обсудить поддержку условий Киева в вопросе прекращения конфликта.
В тот же день зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.
Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.