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Китай призвал возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной

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Фото: Global Look Press/XinHua/Xie E
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Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан 30 мая.

«Мы с нетерпением ждем и поддерживаем возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной как можно скорее. Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого», — сказал он.

Также он добавил, что Пекин всегда выступает на стороне мира и диалога.

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26 мая Ли Хуэй встретился с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым в Москве. В ходе встречи Лавров выразил Хуэю признательность за взвешенную позицию по украинскому кризису.

До этого спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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