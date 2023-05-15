Восточный расчет: Китай направил представителя в Россию и на Украину

Спецпредставитель Китая на этой неделе посетит Россию, Украину, Польшу, Францию и Германию . Эту поездку можно воспринимать как часть более широких усилий Пекина по урегулированию ситуации на Украине. В это же время Владимир Зеленский объезжает европейские столицы с целью создать «коалицию истребителей», но пока что никто из лидеров Италии, Германии, Франции и Великобритании согласия на это не дал . Какие цели преследует Китай и какое оружие пообещали Киеву в Европе — в материале «Известий».

Поговорить со всеми

С 15 мая спецпредставитель министерства иностранных дел Китая Ли Хуэй посетит Россию и некоторые страны Европы для обсуждения урегулирования конфликта на Украине , сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. В Киев китайский дипломат прибудет 16 мая. Визит Ли на Украину станет первой поездкой высокопоставленного китайского чиновника с начала СВО. Эта поездка будет свидетельством усилий Китая по содействию мирным переговорам и твердой приверженности Пекина делу мира , заявил представитель МИД КНР.

О планах Пекина направить своего представителя в турне по Европе стало известно еще в конце прошлого месяца — 26 апреля состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. И хотя украинский лидер назвал этот разговор «долгим и содержательным», он подчеркнул, что «мира не может быть за счет территориальных компромиссов», и заявил, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть предварительным условием для начала переговоров с Россией (которые на законодательном уровне в стране сейчас запрещены).

Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

В феврале Пекин опубликовал официальный документ «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» , который в прессе стали называть мирным планом КНР, — в нем содержится 12 пунктов , следуя которым, по версии китайского руководства, возможно достижение долгосрочного мира в отношениях России и Украины.

Вот ключевые из них : уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и норм международного права, отказ от менталитета холодной войны, прекращение огня и боевых действий, запуск мирных переговоров, ликвидация гуманитарного кризиса, защита гражданских лиц и военнопленных, поддержка безопасности АЭС, снижение стратегических рисков и недопущение применения ядерного оружия, вывоз зерна, отмена односторонних санкций, обеспечение устойчивых цепочек производства и поставок, содействие восстановлению после конфликта.

Не все из этих пунктов коррелируют с подходами России к текущему кризису . В частности, пункт о территориальной целостности сторон конфликта расходится с позицией Москвы, которая призывает признать ситуацию «на земле». Вместе с тем в России видят перспективу предложений Китая и заявляют о готовности взять этот документ за основу будущего мирного урегулирования .

«Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве» , — заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи в Москве с китайским лидером Си Цзиньпином 21 марта.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Такой готовности пока что нет — это фиксирует и Путин, и Зеленский, который раскритиковал китайскую инициативу буквально сразу после ее появления.

« Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация . Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет» — так расценил Зеленский появление мирного плана от КНР.

Отвергли китайскую инициативу и в ЕС. « Есть только один план по Украине — Зеленского. Китайский план — это просто набор благих пожеланий », — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в мае 2023 года.

Китайский взгляд

Китай с самого начала спецоперации на Украине стремился занять позицию посредника в вопросе прекращения конфликта . При этом Пекин отказывается осуждать и критиковать Россию, в связи с чем КНР сразу же обвинили в идеологических связях с Москвой.

При этом Пекин в последние годы всё больше позиционирует себя как сверхдержава, участвующая в урегулировании спорных ситуаций в мире . В марте ему, в частности, удалось привести к соглашению давних оппонентов — Иран и Саудовскую Аравию. Это достаточно важное геополитическое событие, поскольку оно продемонстрировало, что находить решение сложных проблем на Ближнем Востоке возможно без участия США. Тут, правда, надо отметить, что усилия Пекина по урегулированию других кризисов к столь значимым результатам не привели.

— Для Китая это первая серьезная попытка принять участие в серьезном урегулировании, что называется, «с нуля» . В принципе он и раньше пытался выступать регулятором целого ряда проблем. Но когда речь, например, заходит об известном взаимодействии между Саудовской Аравией и Ираном, здесь Пекин скорее вступил на готовую почву, когда обе страны были в принципе готовы начинать переговоры. Поэтому текущий кризис для Китая — серьезный вызов , — объяснил в разговоре с «Известиями» директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Украинский кризис может рассматриваться Китаем как продолжение дипломатических усилий для достижения образа миротворца, которого придерживается Пекин.

— Другой вопрос — насколько вероятна способность Китая убедить блок НАТО воздержаться от расширения . Пекин ясно дал понять, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет третьих стран, что произошло в Европе. Сейчас же речь идет об открытии НАТО своего представительства в Японии, чтобы координировать совместно с Токио антикитайскую политику, — заметил заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel

То есть мирный план Китая есть не что иное, как всеобъемлющий план, отражающий представление КНР о современном миропорядке . Поэтому Пекин, даже при полном понимании, что ни Запад, ни Украина на данном этапе не готовы реагировать на это предложение, стремится заявить о себе как о серьезной глобальной державе, которая располагает собственным пониманием проблем современного мира и способов их разрешения, полагает Ломанов.

Здесь нужно сделать оговорку, что не все страны ЕС отказываются от китайского плана. В частности, Венгрия считает, что этот документ может стать основой для урегулирования конфликта, сказал глава МИД страны Петер Сийярто.

Понимая расклад и примеряя на себя миротворческую роль, КНР старается действовать аккуратно, не отдавая — по крайней мере официально и публично — приоритета одной из сторон . Однако западными наблюдателями такая позиция не воспринимается как нейтральная, чаще всего позицию Пекина они характеризуют как «пророссийский нейтралитет».

— Сейчас главная задача спецпредставителя КНР Ли Хуэя — выяснить позиции всех сторон . Россия уже заявляла, что открыта для переговоров, Украина последние недели демонстрирует, что о переговорах речи быть не может. Для Ли Хуэя важно узнать, насколько Зеленский самостоятелен в своих решениях, насколько он понимает, к чему сейчас ведет изменение геополитической ситуации . Главное — переговорить со всеми по отдельности и потом уже предложить какой-то более-менее системный вариант, — говорит Маслов.

Тут, правда, следует отметить, что в Варшаве вряд ли готовы обсуждать имплементацию китайского плана в настоящий момент.

«Я думаю, что на этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными. <…> Не для того собирается вооружение и боеприпасы, чтобы не стараться вернуть свои собственные территории», — заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Новое оружие

Параллельно с планами китайских дипломатов объехать европейские столицы президент Украины завершает свое турне . С 13 мая Зеленский посетил Италию, Ватикан, Германию, Францию и Великобританию. Во время визита в Берлин он раскрыл, что его поездки связаны с целью создать «коалицию истребителей» по аналогии с прежней «танковой коалицией».

Впрочем, канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на заявления украинского коллеги весьма сдержанно: «Мы уже многое доставили» . Тем не менее накануне визита Зеленского Берлин анонсировал крупнейший на данный момент пакет военной помощи Киеву. Его сумма достигнет €2,7 млрд , в него войдут артиллерийские системы и боеприпасы, комплексы ПВО, 30 танков Leopard 1A5, 20 БМП Marder и более 100 боевых бронированных машин.

За день до этого Зеленский посетил Италию и Ватикан, где успел заявить папе римскому Франциску, что Киев не нуждается в посредниках в ходе мирных переговоров. Из Италии он уехал, также заручившись поддержкой Рима, но без гарантий по новым поставкам вооружения.

Фото: REUTERS/Carl Court

Более успешной в этом плане для Зеленского оказалась поездка в Париж. По итогам переговоров было сделано заявление, что в ближайшие недели Франция планирует оснастить несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники , в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

Объявил 15 мая о новом пакете военной помощи Украине и Лондон . Великобритания поставит Украине сотни дополнительных ЗРК и беспилотных авиационных систем, включая сотни ударных дронов большей дальности действия с радиусом более 200 км.

«Зеленский в городе. Время для британских налогоплательщиков сделать очередной щедрый вклад» — так прокомментировало визит украинского президента российское посольство в Великобритании.

Впрочем, по сообщениям западных СМИ, Лондон отказал Киеву в поставках истребителей.

В Кремле негативно оценили решение британских властей нарастить военную помощь Украине.

«Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в первые места . Это не может оказать существенного [влияния] и принципиального воздействия на ход СВО», — сказал 15 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.