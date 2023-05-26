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Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по Украине

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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем выразил ему признательность за взвешенную позицию по украинскому кризису. Об этом 26 мая сообщил МИД РФ.

«Лавров выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании», — говорится в сообщении министерства.

Глава МИДа также подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив при этом созданные Украиной препятствия для возобновления мирных переговоров.

«С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом», — заявили в МИДе.

Встреча Лаврова и Ли Хуэя прошла 26 мая в Москве. Между ними состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и перспективам урегулирования конфликта.

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Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что Ли Хуэй в ходе тура по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых территорий. Уточняется, что об этом сообщили западные чиновники, знакомые с предложениями, которые спецпредставитель КНР озвучивает в ходе переговоров, проходящих в странах Европы.

Также 26 мая стало известно, что представители Германии на прошедшей 24 мая в Берлине встрече с Ли Хуэем призвали Китай оказать влияние на Россию в контексте украинского конфликта и не поставлять Москве оружие. При этом китайская сторона неоднократно заявляла, что не поставляет оружие в Россию.

Европейское турне дипломата началось в середине мая. Он уже посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель, но конкретных результатов турне пока не принесло, отмечают эксперты.

Политолог Денис Денисов предположил в беседе с «Известиями», что Киев может пойти на диалог с РФ после визита спецпредставителя Китая. Он отметил, что попытки Китая урегулировать конфликт можно воспринимать только позитивно.

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