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Политолог допустил начало диалога между Россией и Украиной благодаря Китаю

Политолог Денисов: Киев может пойти на диалог с РФ после визита спецпредставителя Китая
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Миротворческая миссия Китая может привести к конкретным результатам. Об этом 18 мая «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Политолог отметил, что попытки Китая урегулировать конфликт на Украине можно воспринимать только позитивно. Денисов напомнил, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй провел в Киеве ряд встреч с украинскими чиновниками.

«Это дает определенные надежды на то, что такая активная китайская миротворческая политика приведет к вполне конкретным результатам, как минимум к тому, что Украина изъявит желание вести политический диалог по урегулированию конфликта, чего не было, и, как мы знаем, что ограничено, в том числе указами президента [Владимира Зеленского]», — спрогнозировал эксперт.

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Ранее в этот день стало известно, что спецпредставитель Китая в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису.

С 16 по 17 мая Ли Хуэй посетил Украину. Известно, что встретился с президентом страны Зеленским, главой администрации президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и руководителями некоторых министерств.

12 мая стало известно, что бывший посол КНР в России, спецпредставитель Китая по делам Евразии отправится в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Турне началось 15 мая.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента РФ Владимира Путина встречи с Ли Хуэем пока нет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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