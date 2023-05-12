В Госдуме призвали не ждать «скороспелых» решений украинского конфликта
Быстрого разрешения украинского конфликта ждать не стоит. Об этом 12 мая «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее в этот день стало известно, что бывший посол КНР в России, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Турне начнется 15 мая.
«Такого рода проблемы как украинский узел, завязавшийся прежде всего в силу абсолютно деструктивной позиции НАТО, развязываются очень долго. И каких-то скороспелых решений здесь быть не может. Китай уже высказался по украинской тематике не единожды. Более того, выдвинул комплекс предложений, связанных с урегулированием возникшего вокруг Украины конфликта», — сказал Новиков.
По мнению парламентария, страны НАТО должны взять на себя определенные обязательства по безопасности Российской Федерации.
«Позиция России была очень четко обозначена в конце позапрошлого года. Китай всегда с большим пониманием отзывался на тему этой инициативы. Я думаю, что в любом случае только международные консультации помогут прояснению позиций сторон, и поэтапная выработка урегулирования целого комплекса проблем, которые назрели в современном мире», — заключил он.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с Ли Хуэем.
О том, что Ли Хуэй возглавит китайскую делегацию, созданную для урегулирования украинского кризиса, стало известно 26 апреля.
3 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Ли Хуэй много сделал для развития отношений между РФ и КНР, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов. Дипломат высоко оценила искреннюю готовность Китая внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.
Между тем руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с «Известиями» отметил, что такой шаг китайской стороны вряд ли повлияет на разрешения конфликта. По его словам, загвоздка в том, что ситуация на Украине управляется странами — членами НАТО, именно от них зависят шаги Киева в вопросе урегулирования ситуации.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.