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В Госдуме призвали не ждать «скороспелых» решений украинского конфликта

Депутат Новиков: не стоит ждать «скороспелых» решений украинского конфликта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Быстрого разрешения украинского конфликта ждать не стоит. Об этом 12 мая «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее в этот день стало известно, что бывший посол КНР в России, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Турне начнется 15 мая.

«Такого рода проблемы как украинский узел, завязавшийся прежде всего в силу абсолютно деструктивной позиции НАТО, развязываются очень долго. И каких-то скороспелых решений здесь быть не может. Китай уже высказался по украинской тематике не единожды. Более того, выдвинул комплекс предложений, связанных с урегулированием возникшего вокруг Украины конфликта», — сказал Новиков.

По мнению парламентария, страны НАТО должны взять на себя определенные обязательства по безопасности Российской Федерации.

«Позиция России была очень четко обозначена в конце позапрошлого года. Китай всегда с большим пониманием отзывался на тему этой инициативы. Я думаю, что в любом случае только международные консультации помогут прояснению позиций сторон, и поэтапная выработка урегулирования целого комплекса проблем, которые назрели в современном мире», — заключил он.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с Ли Хуэем.

О том, что Ли Хуэй возглавит китайскую делегацию, созданную для урегулирования украинского кризиса, стало известно 26 апреля.

3 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Ли Хуэй много сделал для развития отношений между РФ и КНР, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов. Дипломат высоко оценила искреннюю готовность Китая внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

Между тем руководитель центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе с «Известиями» отметил, что такой шаг китайской стороны вряд ли повлияет на разрешения конфликта. По его словам, загвоздка в том, что ситуация на Украине управляется странами — членами НАТО, именно от них зависят шаги Киева в вопросе урегулирования ситуации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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