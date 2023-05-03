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Захарова заявила о непредвзятой позиции Пекина в решении украинского кризиса

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 мая заявила о непредвзятой позиции Пекина по урегулированию кризиса на Украине.

Таким образом она прокомментировала намерение КНР создать делегацию по этому вопросу. Она подчеркнула, что Пекин разбирается в причинах происходящего и Москва ценит его готовность внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

«Исходим из того, что Китай не только занимает непредвзятую позицию по украинскому кризису, но и прекрасно разбирается в причинах и сути происходящего», — заявила Захарова «РИА Новости».

Захарова указала, что российской стороне хорошо известен специальный представитель правительства КНР по делам Евразии, один из ведущих русистов МИД КНР, посол в России в 2009–2019 годах Ли Хуэй, который возглавит делегацию.

«Он много сделал для развития отношений между нашими странами, способствовал реализации крупных межгосударственных проектов. За большой личный вклад в укрепление сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Китая в 2019 году президент России Владимир Путин наградил господина Ли Хуэя орденом Дружбы», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ высоко оценила искреннюю готовность Китая внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путем.

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26 апреля Захарова заявила, что Москва отмечает готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по конфликту на Украине. Вместе с тем она подчеркнула, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса, и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями.

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса. Китайский лидер сделал это заявление во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прошел в тот же день.

Позже в офисе украинского президента отметили, что планы Киева и Пекина по мирному урегулированию имеют общие точки соприкосновения.

В феврале 2023 года Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Зеленский назвал предложения КНР по урегулированию украинского кризиса «не планом действий, а размышлениями на эту тему». При этом он отметил, что некоторые предложения Пекина сходятся с украинской позицией, и назвал положительным тот факт, что Китай начал обсуждение украинского конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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