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В офисе Зеленского отметили общее у мирных планов Киева и Пекина

Пресс-секретарь Зеленского заявил, что у мирных планов Киева и Пекина есть точки соприкосновения
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Фото: TASS/Zuma
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Украинский и китайский планы по мирному урегулированию нашли общие точки соприкосновения, при этом Киев от переговоров с Пекином изначально не ожидал определенных договоренностей. Об этом 26 апреля в эфире телеканала «Рада» заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, в ходе телефонного разговора лидер КНР Си Цзиньпин и Зеленский обменялись мнениями по мирному плану, озвучив свои мнения.

«Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия, а также того, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог», — отметил он.

Никифоров подчеркнул, что диалог стал первым после длительного перерыва, поэтому Киев не ожидал определенных договоренностей. Оценку разговора он не дал, подчеркнув, что «это была ознакомительная лекция».

«Посмотрим, с чем он (бывший посол КНР в РФ Ли Хуэй) приедет. Я так понимаю, он приедет, чтобы более детально ознакомиться с нашей позицией, мы настроены очень позитивно», — заключил пресс-секретарь Зеленского.

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Телефонный разговор лидеров Украины и Китая состоялся ранее в среду. Председатель КНР подчеркнул, что Китай сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для скорейшего прекращения огня. Си добавил, что Пекин направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса.

В Белом доме приветствовали разговор политиков. Вашингтон не был оповещен о контакте, но США давно призывали китайское руководство к диалогу с Киевом, напомнил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков подчеркнул, что если Пекин выступает за урегулирование ситуации, то он открыт к диалогу со всеми участниками конфликта, поэтому разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным достаточно логичен.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Пекин указал на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Зеленский назвал предложения КНР по урегулированию украинского кризиса «не планом действий, а размышлениями на эту тему». При этом он отметил, что некоторые предложения Пекина сходятся с украинской позицией, и назвал положительным тот факт, что Китай начал обсуждение украинского конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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