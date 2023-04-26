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В США позитивно оценили состоявшийся разговор Си Цзиньпина с Зеленским

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Фото: Global Look Press/Julia Nikhinson - CNP
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США приветствуют телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби 26 апреля.

«Мы приветствуем известие о том, что состоялся телефонный разговор между председателем Си и <...> Зеленским <...>. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, <...> я не думаю, что мы сейчас это знаем», — сказал он на брифинге 26 апреля.

Кирби добавил, что Вашингтон не был оповещен о контакте, но напомнил, что США давно призывали китайское руководство к диалогу с Киевом.

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского состоялся ранее в этот день. В ходе него председатель КНР подчеркнул, что Китай сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для скорейшего прекращения огня.

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Си вместе с тем заявил, что Пекин готов вместе с Киевом работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также направит представителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию кризиса.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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